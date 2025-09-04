Компания за Биткойн, свързана с двамата най-големи синове на американския президент Доналд Тръмп, увеличи стойността си повече от два пъти при дебюта си на фондовия пазар, предава Reuters. Делът на наследниците се оценява на над $1,5 милиарда.

Компанията беше създадена по-рано тази година чрез комбинация от American Data Centers на братята Тръмп и канадската Hut 8 (HUT). В момента Hut 8 държи 80% дял в новото дружество.

Новосформираната компания, подкрепена от Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, веднага привлече вниманието на инвеститорите. Акциите на American Bitcoin Corp, компания за добив на BTC, скочиха до $14,52 в първия ден от търговията си на Nasdaq, преди да се отдръпнат и да се покачат с 16,5% до $8,04 до края на борсовия ден в Америка.

Източник: iStock

Силният ръст показва ранния ентусиазъм на инвеститорите към хибридния модел на компанията, който съчетава добив на Биткойн със стратегия за корпоративен резерв, базирана на задържане на криптовалутата в баланса.

Паралелно с дебюта си, American Bitcoin подаде документи за продажба на акции на стойност до $2.1 милиарда. Средствата се очаква да финансират разширяването на Биткойн резервите на компанията, които в момента възлизат на 2,443 BTC - приблизително $160 милиона по текущи цени.

Семейство Тръмп стартира поредица от крипто начинания през последната година - от American Bitcoin до World Liberty Financial, както и заигравката с меме монети, пуснати от Доналд Тръмп и съпругата му преди встъпването в длъжност на президента през януари.