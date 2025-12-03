Акциите на компанията за добив на криптовалути на Ерик Тръмп загубиха около 50% от стойността си за по-малко от половин час по време на търговията във вторник.

Стръмният спад на American Bitcoin Corp, който предизвика многократни спирания на търговията, последва рязкото понижение на много криптовалути и свързани компании.

Някои наблюдатели наричат всичко това началото на "криптозима", пише The Guardian.

Акциите на American Bitcoin, търгувана като ABTC, паднаха до 1,80 долара. Резултатът около 1 милиард долара пазарна капитализация в кофата.

Ерик Тръмп, вторият син на президента, твърдеше миналия месец в X, че компанията му обработва 2% от световната доставка на Биткойн. "Истински вярвам, че изграждаме една от най-великите крипто компании на планетата", заяви той.

След спада на акциите на ABTC, Ерик Тръмп каза в X, че разпродажбата е причинена от инвеститори, упражняващи своята опция да "реализират печалбите си за първи път, поради което ще наблюдаваме волатилност".

"Задържам всичките си акции в ABTC - 100% съм ангажиран да водя индустрията", добави той.

Фактор за притесненията на инвеститорите е разследването срещу компанията заради китайското оборудване, което използва и опасенията, че то може да е заплаха за националната сигурност.

Рязкият спад в стойността на ABTC обаче идва и на фона на широка разпродажба на пазара на дигитални активи. Биткойн се срина с повече от 30% от пик на 6 октомври от 126 272 долара за Биткойн до 92 133 долара.

Анализатори на Deutsche Bank заявиха миналата седмица, че 1 трилион долара стойност е изтрита от световния крипто пазар оттогава.

"Миньорското" начинание на Ерик Тръмп е само част от криптобизнесите на семейство Тръмп, които стартираха през 2022 г. с NFT колекция. Семейството лансира криптокомпанията World Liberty Financial през 2024 г. и криптовалутата $Trump през 2025 г.

Подобно на American Bitcoin, други криптопредприятия, свързани с Доналд Тръмп, също са в спад, включително WLFI, токен на World Liberty Financial, който е паднал от 26 цента в началото на септември до около 16 цента.

Семейното състояние се е облагодетелствало значително от криптоначинанията. Bloomberg оценява семейното богатство на 7,7 милиарда долара през септември, но спадът в криптостойностите го е свалил до 6,7 милиарда.

Като президент Тръмп подписа изпълнителна заповед за подкрепа на растежа на индустрията за дигитални активи и установяване на регулаторна рамка, и назначи криптоприятелски чиновници на регулаторни позиции. Години наред той беше криптоскептик, наричайки го "не пари" и "базирано на въздух", но преразгледа спорния клас активи по време на втората си президентска кампания.

Акциите на медийната компания на Тръмп, Trump Media & Technology Group, която започна да придобива Биткойн тази година, се търгуват около 11 долара, спрямо 42 долара в началото на февруари.

Както отбелязва Bloomberg, спадът на активите, свързани със семейство Тръмп, е по-впечатляващ и от този на криптовалутите.