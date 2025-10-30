Американският президент Доналд Тръмп описа първата си среща със Си Цзинпин от шест години насам като "невероятна", оценявайки я на 12 по скала от 1 до 10. Двамата лидери се срещнаха в южнокорейския град Пусан в четвъртък, в опит да стабилизират отношенията между двете най-големи икономики в света след месеци на турбулентност заради търговските въпроси.

Срещата, която продължи малко над 100 минути - значително по-кратко от очакваните три до четири часа, завърши с редица конкретни споразумения.

"Ние сме съгласни за много неща", заяви Тръмп след преговорите, а китайските държавни медии съобщиха, че Си и Тръмп са постигнали "консенсус" по търговските въпроси.

Ключовите договорености

Намаляване на митата: Най-значимото постижение е намаляването на американските мита върху китайски стоки от 57% на 47%. Тръмп обяви, че Вашингтон незабавно ще понижи митата, които бяха въведени в отговор на потока от химически съставки за фентанил към САЩ. Те ще бъдат намалени от 20% на 10%, като в замяна Китай се ангажира да работи "много усилено" за предотвратяване производството на синтетичния опиоид.

Редки метали: Тръмп обяви, че спорът за редкоземните елементи е уреден. "Вече няма пречки от страна на Китай", каза американският президент, добавяйки че това е световен, а не само американски въпрос. Споразумението ще важи една година и ще се преговаря ежегодно с очакване за подновяване.

Селскостопански продукти: Китай ще започне да закупува соеви зърна в големи количества от САЩ, като първите доставки бяха направени само ден преди срещата.

Дипломатически жестове

Двамата лидери се споразумяха за взаимни визити - Тръмп обяви, че ще посети Китай през април, а Си ще посети САЩ "известно време след това", възможно в Палм Бийч, Флорида, или Вашингтон.

В началото на срещата Си говори по-дълго от Тръмп, като призна, че двете страни "не винаги гледат еднакво на нещата", но подчерта, че САЩ и Китай "са напълно способни да си помагат взаимно да успеят и процъфтяват заедно."

Двамата са обсъдили и войната в Украйна, като Тръмп каза, че темата "се е появила много силно" и че ще работят заедно за намиране на решение. Тайван обаче не е бил обсъден, въпреки притесненията в Тайпе, че Тръмп може да направи отстъпки на Си.

Контекст и перспективи

Срещата в Пусан се състоя на летище Кимхе, преди Си да се присъедини към срещата на върха на АТИС в близкия град Кьонджу. Оптимизмът в Пусан контрастира рязко със скорошните агресивни реторики, които заплашваха да поставят двете страни на икономически сблъсък с потенциално бедствени последствия за глобалната икономика.

Въпреки позитивния тон, напрежението между двете суперсили продължава да съществува. И двете нации се стремят към доминиращи позиции в производството и развитието на нововъзникващи технологии като изкуствения интелект, а ролята на Китай като основен производител на редки земни минерали продължава да предизвиква опасения за потенциален контрол над световната икономика.

Малко преди срещата Тръмп обяви в социалните мрежи, че е нареди на Пентагона да започне тестове на ядрени оръжия на ниво, равностойно на това на Китай и Русия, но не отговори на въпроси по темата по време на срещата.