Американският сенат зае позиция срещу търговската война на президента Доналд Тръмп, гласувайки за анулиране на така наречените "реципрочни" мита, които засягат над 100 държави, съобщават световните агенции.

За резултата 51 на 47 гласа, допринесоха четирима републиканци, които се присъединиха към демократите в подкрепа на резолюция за прекратяване на базовите мита, наложени от президента чрез изпълнителна заповед. Макар гласуването да е със символичен характер, то е знаково за настроенията в управляващата партия.

Това бе третият път през седмицата, в който републикански сенатори гласуваха заедно с демократите по въпроса за митата. По-рано те приеха резолюции за прекратяване на митата срещу Бразилия и Канада. Противопоставянето на Тръмп е рядкост за републиканците през втория му мандат, но сенаторите Сюзан Колинс от Мейн, Мич Макконъл и Ранд Пол от Кентъки, както и Лиса Мърковски от Аляска се присъединиха към опозицията.

Резолюцията почти сигурно няма да бъде разгледана от Камарата на представителите, където републиканското ръководство предприе стъпки за предотвратяване на гласуване по президентските мита.

Резолюцията в Сената бе внесена от сенатор Рон Уайдън от Орегон, който използва разпоредба от Закона за международни икономически извънредни правомощия - същият закон, който президентът призова за налагане на митата.

Сенатските демократи успяха да форсират гласуването, като заобиколиха републиканското ръководство чрез тази законова възможност, която изисква само обикновено мнозинство, а не обичайния праг от 60 гласа.

През април Тръмп обяви извънредно положение, позовавайки се на "структурни дисбаланси в глобалната търговска система". След това президентът обяви, че САЩ ще наложат минимален базов праг от 10% мита върху стоките, внасяни от всички чужди държави, наричайки го "Ден на освобождението".

"Действията на президента явно надхвърлят това, което законът позволява, поради което настоявам за приемане на тази резолюция, за да прекратим най-накрая незаконните мита на президента", заяви Уайдън пред Сената.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се срещна със сенатските републиканци по-рано през седмицата, защити митата, казвайки че те "ни дават възможността да поставим американските работници на първо място" и че "те също са невероятен лост за президента на Съединените щати при водене на търговски преговори в чужбина."

Това бе вторият път, когато Сенатът се произнесе по въпроса, след като през април гласуване за резолюция срещу митата от "Деня на освобождението" не успя да събере достатъчно подкрепа заради отсъствието на двама сенатори.