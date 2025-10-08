Заплахата на Доналд Тръмп да наложи нови мита върху медицинските изделия предизвика остра реакция от Коста Рика - страна, която изнася за САЩ оборудване на стойност над 5 млрд. долара годишно. От Сан Хосе предупреждават, че подобна мярка ще доведе до по-високи цени за американските пациенти и ще разруши здравните снабдителни вериги, които самите щати изградиха в региона.

Световните медии съобщават, че във Вашингтон е започнало разследване дали вносът на медицинска техника представлява риск за националната сигурност - процедура, чрез която в миналото вече бяха оправдани мита върху автомобили, стомана и други ключови стоки.

"Американските компании в Коста Рика и костариканските работници спасяват животи в САЩ. И какво е по-важно за националната сигурност от здравето на народа?", е коментирал министърът на външната търговия Мануел Товар Ривера пред Financial Times.

Индустрията на медицинските изделия е гръбнакът на костариканската икономика - над 40% от износа и повече от 7.6 млрд. долара годишно. Гиганти като Johnson & Johnson Medtech, Boston Scientific и Edwards Lifesciences използват страната като стратегически производствен и изследователски център.

Но след като през август Тръмп наложи 15-процентно мито, Коста Рика вече е в неравностойна позиция спрямо Доминиканската република и Мексико, които изнасят при по-ниски или нулеви ставки. "Разтревожени сме. Това ни прави по-малко конкурентни", признава Товар.

Американските производители също поставят под въпрос нуждата от нови мита. Според Advamed едва 30% от медицинските изделия в САЩ са вносни, а по-ниските мита биха насърчили производството и новите работни места.

Товар и големите американски компании вече лобират в Белия дом и Конгреса да се избегнат допълнителни бариери. Министърът е подчертал, че нито една компания не се е изтеглила от страната, макар несигурността да спира новите инвестиции.