Икономическият суверенитет, който еврото гарантира на Европа, може да "бъде застрашен", ако Европа не приеме дигиталната валута. Това заяви днес Франсоа Вилроа дьо Гало, управител на Banque de France и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от "Франс прес" и БТА.

"Въведено преди повече от 25 години, еврото представлява най-голямата стъпка на Европа към суверенитет и огромен успех, подкрепян от 82 на сто от европейските граждани. Днес обаче този трудно постигнат успех може да бъде застрашен, ако не осигурим ключовата роля на суверенната валута на централната банка (ЕЦБ) в цифровия свят", заяви Франсоа Вилроа дьо Гало по време на конференция в Париж.

Евросистемата (ЕЦБ и централните банки на държавите членки на еврозоната) вече е "предприела мерки за предлагане на цифрово евро за широката общественост", чиято цел е "емитирането на цифрова банкнота, създадена да пренесе характеристиките на парите в брой в дигиталния свят, като същевременно запази ролята на валутата като най-надеждна опора на паричната система", посочи той.

Европейската комисия предложи регулация за цифровото евро през юни 2023 г., като преди месец беше приета единодушно от Съвета на ЕС. Тя регламентира онлайн и офлайн употреба и защита на личните данни при плащанията.

"След очакваното гласуване в Европейския парламент през май възнамеряваме да проведем пилотен етап още през 2027 г. и потенциално да въведем цифровото евро през 2029 г.", добави Франсоа Вилроа дьо Гало.