Европейската централна банка (ЕЦБ) планира пускането на цифрово евро през 2029 година, а подготвителната фаза за правната рамка следва да бъде завършена този месец, съобщава Bloomberg.

Ръководството на ЕЦБ ще вземе решението за продължаване на подготвителната работа на заседание тази седмица във Флоренция, твърди световната бизнес медия.

Според нейни източници целта е старт до края на десетилетието - но условието е наличие на правна рамка.

Цифровото евро е цифрова валута на централната банка (CBDC), което ще е подкрепено от ЕЦБ, ще се съхранява в дигитални портфейли и ще позволява плащания с карта или смарт устройство - без възможност операторът на платежната инфраструктура да следи транзакциите.

ЕЦБ започна двугодишната подготвителна фаза на проекта за цифровото евро през 2023 година, надявайки се че междувременно Европейският съюз ще приеме правилата, необходими за въвеждането на дигиталния еквивалент на банкнотите и монетите. Националните правителства и Европейският парламент обаче все още не са постигнали съгласие по този въпрос.

Най-голямата пречка идва от Европейската народна партия, в чиито редици има поддръжници на идеята да се търси решение от частния сектор вместо това от ЕЦБ.

Във Франция пък политици настояват за национален Биткойн резерв за сметка на твърд отказ от присъединяване към дигиталното евро.

Натискът за намиране на решение нараства, тъй като високопоставените европолитици все по-гласно се оплакват от прекомерната зависимост от американски фирми като Visa, Mastercard и PayPal както за големи трансфери, така и за малки търговски плащания.

Освен това съществува и опасение, че обезпечените с долари стейбълкойни, които лансира американският президент Доналд Тръмп, биха могли да се утвърдят в Европа и така да подкопаят фундаментално еврото.

Немалка битка има и с митовете и легендите за тоталния контрол, който според любители на конспирациите ще дойде с цифровото евро. Действително, CBDC проектите позволяват подобен "Биг Брадър" - както виждаме в Китай и Русия, но от ЕЦБ са категорични, че подобни практики няма да бъдат допускани в Европа.