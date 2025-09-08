Когато Европейската централна банка (ЕЦБ) за пръв път представи идеята за цифрово евро през 2021 година, на мнозина това изглеждаше като спекулативен жест към нарастващото влияние на криптовалутите и технологичните гиганти в глобалните плащания.

В Литва обаче идеята никога не е звучала абстрактно. Не и след руската инвазия в Украйна, вълните кибератаки в Източна Европа и определено не докато европейските правителства, компании и граждани продължават да плащат милиарди в такси на американските картови мрежи за обработката вътрешни транзакции.

"Това е въпрос на суверенитет, устойчивост и реални случаи на употреба.", казва пред Big Technology Едгарс Ласманис, основател на литовската финтех компания Walletto.

Защо прибалтийските страни слушат внимателно

В голяма част от еврозоната цифровото евро все още се възприема нееднозначно. Гражданите изразяват загриженост относно наблюдението, централизацията и неопределения страх, че нещо ценно се заменя с нещо студено и програмируемо.

В Литва - страна с по-малко от 3 милиона жители, която граничи едновременно с Русия и Беларус, настроението е по-прагматично.

"Знаем какво значи да бъдеш изолиран. Видяхме какво се случва, когато инфраструктурата се провали. Да имаш собствена платежна система не е просто хубаво - това е национална сигурност ", казва Ингрида Симонайтите, консултант по киберсигурност във Вилнюс.

Според данни на Банката на Литва, страната е почти изцяло зависима от международните картови схеми за ежедневните плащания. Нито Литва, нито 13 други страни от еврозоната в момента имат вътрешна картова система - зависимост, която европейските чиновници описват като стратегическа уязвимост.

През 2022 година ЕС е платил приблизително 1 милиард евро в картови такси на американски доставчици. Литва обработва почти всички свои цифрови транзакции чрез Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay.

Какво точно е цифровото евро?

За разлика от Биткойн или стабилните монети, цифровото евро е държавни пари. Ще бъде издавано от Евросистемата - ЕЦБ и националните централни банки, а не от търговски банки или частни платформи.

Целта не е да се елиминират парите в брой, а да се създаде паралелно цифрово средство за плащане: безплатно за ползване, широко приемано в цялата еврозона и способно да функционира дори по време на интернет прекъсвания или политическа нестабилност.

Ключовите характеристики включват:

Офлайн плащания, дори без мобилна мрежа или данни

Безплатни основни услуги за физически лица, включително преводи и плащания в търговските обекти

Никакво търговско събиране на данни със силни гаранции за поверителност

Програмируеми възможности за правителствата като автоматични данъчни възстановявания или помощ при бедствия

Планът, който в момента е в подготвителна фаза, е да се внедри основната инфраструктура до 2027 година, с пълно разгръщане до 2030 година.

Цифрово евро, създадено във Вилнюс?

Във Вилнюс централната банка вече е изградила действаща демонстрация на това как би могло да работи цифровото евро - включително офлайн плащания, QR базирани преводи между потребители и декларации на данъци в реално време за търговците.

Зад кулисите фирми като Walletto помагат да се оформи начинът, по който посредниците от частния сектор - банки, доставчици на платежни услуги, финтех компании - ще се интегрират със системата.

"Идеята не е да се конкурираме с частните компании. Идеята е да им дадем релсите, за да изградят по-добри услуги", казва Томас Гарбаравичус, съветник в Банката на Литва.

Може ли наистина да работи офлайн?

Може би най-радикалната характеристика на цифровото евро е способността му да работи без интернет или мобилна връзка. Използвайки сигурни чипове, вградени в смартфони или карти, потребителите биха могли да прехвърлят средства директно - без облак, без сървър, без телекомуникации.

"Тук наистина се крие иновацията. Офлайн възможността прекъсва зависимостта от инфраструктура в реално време. По-близо е до парите в брой от всяко цифрово плащане, което сме виждали.", казва Лиса Томпсън, изследовател на цифрови валути в MIT.

В Литва тази възможност се разглежда не като любопитство, а като необходимост.

"Ако кабелът се прекъсне, ако има кибератака, ако има друга война - имаме нужда от резервни опции. Това предлага цифровото евро. Не спекулации - устойчивост ", казва Симонайтите.

Глобалната гледна точка

Докато ЕС напредва с цифровото евро, други големи икономики наблюдават или се колебаят. В Съединените щати усилията за разработване на цифров долар остават в ранни изследователски етапи.

Успехът на цифровото евро може да се превърне в първата истински публична цифрова валута, използвана в мащаб, която предлага на европейците начин да плащат, получават плащания и съхраняват стойност, без да предават данните, самоличността или зависимостта си, подчертава онлайн изданието.