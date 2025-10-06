Естонското правителство планира да привлече повече чуждестранна работна ръка, но опозицията определя плана като безотговорен. Работодателите уверяват, че ще идват само специалисти, които създават добавена стойност, съобщава обществената медия ERR.

В момента малко над 6% от хората в Естония са безработни — над 40 000 души са регистрирани като търсещи работа. Включвайки тези, които са се отказали да търсят, числото нараства над 60 000.

"За да игнорирате недостига на работна ръка, трябва наистина да сте слепи. Днешната заетост е една от най-високите в историята на Естония, въпреки че преминахме през няколко години икономическа рецесия. Особено загриженост буди младежката безработица под 25 години, която е сред най-високите в ЕС — 25%", заяви Хандо Сутер, изпълнителен директор на Естонската конфедерация на работодателите.

Той посочи и друг тревожен факт: тази година вероятно ще донесе трети поред рекорд — най-малкото раждания в Естония за последните 100 години. През 70-те години се раждаха около 25 000 деца годишно, тази година цифрата ще бъде около 9000 — спад два и половина пъти.

Опозиционните партии обаче се опасяват, че внасянето на работници от трети страни може да доведе до замяна на естонците в работната сила.

"Когато говорим за трудова миграция, трябва да помним, че за Естония повечето движение на работна ръка се случва в рамките на ЕС. Говорим за привличане на таланти. Конкурираме се с пазарите на труда на всички съседни държави", обясни Сутер.

Той подчерта, че квотата на Естония е само 0,1% от населението — около 1300 души. Обсъжданото в парламента предложение би я повишило до 3600, но само при бързо икономическо развитие.

"Например в инженерството има сериозен дефицит. Ако бизнес иска да инвестира в завод със 200 служители и 10 от позициите са високоспециализирани инженерни роли, то ако компанията може да доведе тези 10 инженери, останалите 190 работни места ще бъдат за местни хора", обясни той.

Сутер подчерта, че не става въпрос за нископлатени работници, а за експерти и специалисти с заплата минимум 80% от средната в Естония. Като сравнение, Литва миналата година вкара 30 000 работници от трети страни.