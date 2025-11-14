По-малко работещи и по-слаба икономика - това чака Гърция след 25 години, ако не се вземат спешни мерки. Притеснителната прогноза направи Арис Алексопулос, ръководител на Критския център на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по въпросите на динамиката на населението.

В изявление за гръцката обществена телевизия ЕРТ той предупреди, че страната застарява, раждаемостта пада, а миграционните процеси се засилват.

Според данните на ОИСР, икономически активното население на Гърция на възраст между 15 и 64 години ще се свие с около 2 милиона души до 2050 г. "Днес са 6,6 милиона. През 2050 г. ще са с 30 процента по-малко", заяви Алексопулос.

Тази тенденция ще има сериозни икономически последици - ако производителността и работната ръка не се увеличат, страната рискува спад на брутния вътрешен продукт с 15 процента.

Парадоксът на пазара на труда

Въпреки високата безработица, гръцките предприятия изпитват остър недостиг на кадри. Алексопулос посочи, че 75 процента от работодателите не могат да намерят служители. "Преди пандемията имахме един безработен за едно свободно работно място, днес имаме един безработен на десет свободни места", обясни той.

Проблемът се дължи на факта, че безработните или не намират позициите за привлекателни, или не притежават необходимата квалификация.

Особено критичен е дефицитът на специалисти като водопроводчици, автомонтьори и оператори на електрокари.

Алексопулос акцентира върху недостатъчната интеграция на две ключови групи на пазара на труда. При жените безработицата достига 12 процента, докато при мъжете е 6 процента. От трите милиона жени в страната само 1,8 милиона работят, което експертът определи като израз на "полова дискриминация" в професионалната сфера.

Подобна е ситуацията и с възрастовата група 55-64 години - от 1,5 милиона граждани 700 хиляди са извън трудовия пазар. "И тук има възрастова дискриминация", подчерта той.

Миграцията като решение

Като краткосрочен отговор на кадровия дефицит Алексопулос предложи целенасочено привличане на работна ръка от чужбина. "Най-прекият източник е миграцията, но правилно организираната", каза той, като даде за пример споразумението между Гърция и Египет за 5000 работници.

Сред препоръките му са предварително обучение по гръцки език и професионална квалификация, както и програми за дългосрочно установяване.

В заключение експертът предупреди: "Конкуренцията между държавите вече няма да се ограничава до инвестиции или технологии, а до това кой ще успее да привлече работници."