Гърция напредва в прехода си към по-зелена енергия, като официално спря блоковете Megalopolis-3 и Megalopolis-4, съобщава Balkan Green Energy News. Това решение е продиктувано от строгите екологични политики на ЕС, както и увеличаването на въглеродните такси.

От Public Power Corporation (PPC или DEI) обявиха, че макар да са прекратили работата им, двата блока остават в резерв.

Последната работеща въглищна електроцентрала

Въпреки усилията на PPC, възобновяемите енергийни източници не произвеждат достатъчно количество ток, за да издържат на гръцката енергийна система. Поради тази причина централата Ptolemaida 5 с мощност 660 MW, която беше въведена в експлоатация миналата година, ще продължи работата си на този етап.

Изграждането ѝ започна през 2015 година, когато въглищата все още бяха ключов енергиен източник. За разлика от по-старите централи, Ptolemaida 5 е проектирана по съвременна технология за горене и филтрация на вредните емисии.

Според министър-председателя Кириакос Мицотакис параметрите на централата позволяват по-евтино и екологични производство на ток, в сравнение с по-старите съоръжения, чиято поддръжка е скъпа.

Въпреки това, правителството цели премахването на въглищата и заместването им с природен газ след 2028 година, пише гръцката медия.

Нови проекти

Енергийната компания пренасочва усилията си към по-зелени проекти. По-рано тази година започна работата по превръщането на бившите лигнитни находища във фотоволтаичен парк с мощност 490 MW. Според PPC той ще произвежда ток, еквивалентен на нуждите на 215 000 домакинства.

Източник: iStock

Очаква се и изграждането на помпено-акумулираща водноелектрическа централа с мощност 181 MW на територията на бившата мина.

В ход е и правителствена програма за развитие "Справедлив преход", според която в региона ще бъдат създадени фабрика за батерии Enercells, както и два центъра за данни от Eunice и Kiefer. Очаква се те да създадат до 20 000 нови работни места по време на строителството и до 2000 по време на експлоатацията, а общата им стойност да е над 5,7 милиарда евро.

"Нашата визия е регионът да се превърне във водещ център за зелена енергия и технологии за Гърция и Югоизточна Европа...Тази зелена енергия не само ще обслужва националните нужди, но и ще може да захранва най-големия център за данни в Гърция и един от най-големите в Европа, който ще бъде построен в района, след като бъде сключено споразумение с хиперскалери. Тази стратегия служи като катализатор за Западна Македония да се предефинира чрез технологиите", обяви Георгиос Стасис - директор на PPC Group.

За осъществяване на проектите Министерството на финансите ще се обърне към Фонда за справедлив преход на ЕС.