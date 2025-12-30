Приватизацията на московското летище "Домодедово" ще стане факт в началото на 2026 година, съобщи министърът на финансите на Русия Антон Силуанов в интервю за "Россия 24". Той се изразява увереност, че има инвеститори, заинтересовани да участват в търга, без обаче да разкрива техните имена.

Летището беше иззето в полза на държавата през юни тази година, когато Арбитражният съд на Московска област уважи иск на Генералната прокуратура на Русия. Това засегна над 30 фирми, свързани с аеропорта.

Бившите собственици на авиогарата Валерий Коган и Дмитрий Каменщик бяха обявени за чуждестранни инвеститори поради наличието на допълнителни паспорти. Генералната прокуратура поиска да бъдат признати за недействителни сделките за приватизация, тъй като според прокурорите чрез тях чуждестранни лица са установили контрол над стратегическия актив.

Така на 26 ноември Арбитражният съд на Московския окръг остави в сила решението за преминаване на летището в собственост на държавата и отхвърли касационната жалба на Каменщик.

Решението на първоинстанционния съд беше приведено в незабавно изпълнение.

Според данните от Единния държавен регистър на юридическите лица, "ДМЕ холдинг" вече изцяло принадлежи на Федералната агенция по управление на държавното имущество. На 22 август ръководителят на "Росавиация" Дмитрий Ядров оглави съвета на директорите на управляващата компания "Домодедово".

През септември Силуанов заяви, че летището фигурира в плана за приватизация за 2025 година и купувач вече е намерен. Явно обаче сега се търси друг - и то чрез търг с явно наддаване.