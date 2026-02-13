Maserati Grecale Tributo Il Bruciato е нова суперлуксозна лимитирана серия на италианския автомобилен гигант. Любопитното е, че един от тези едва 50 уникални автомобила е продаден на българска гражданка. Това стана ясно по време на специално събитие, организирано от компанията тази седмица в София.

Уникалният дизайнерски суперавтомобил е създаден, след като усилия са обединили програмата за персонализация на Maserati Fuoriserie и Marchesi Antinori - едно от най-старите и най-престижни винопроизводствени семейства не само в Италия, но и в света.

"Grecale Tributo Il Bruciato е резултат от ексклузивен проект, който се фокусира върху същността на Maserati като въплъщение на италианския лукс по целия свят. Произведени за малцина, почти по поръчка, вдъхновени от традицията, иновациите и майсторството, 100% произведени в Италия.

Това е израз на програмата за персонализация Maserati Fuoriserie, която позволява на нашите клиенти да създадат автомобила на мечтите си - уникални модели, съчетаващи неповторим дизайн, изключителни характеристики, престижни материали и най-екстремната и изтънчена креативност", казва Джовани Перосино, главен директор "Маркетинг и комуникации" на Maserati.

Източник: Lifestyle.bg / Георги Борисов

От цвета на каросерията, дизайнът е вдъхновен от природата и сезона на гроздобера. Каросерията е в цвят Alchimia Scarlatta, "напомнящ на наситеното червено на виното в чаша, което придобива хиляди различни нюанси и блести в зависимост от това как отразява светлината", подчертават от компанията.

Екстериорът на суперавтомобила се допълва от колелата Pegaso Forgiati или Crio Fuoriserie 21", и двете с извънгабаритни джанти отзад за по-мускулеста естетика и по-добро сцепление, и Gloss Black покритие (като допълнителна опция). Спирачните апарати са черни, а върху тях е поставено логото на Fuoriserie, боядисано в същия нюанс върху предния калник.

Източник: Lifestyle.bg / Георги Борисов

Интериорът е в бежова/тъмночервена кожа с шевове тон върху тон и специални визуализации "cannelloni" (оребрена тъкан), като облегалката за глава е украсена с логото на Тризъбеца в тъмночервено. Всеки детайл в купето е проектиран да превърне пътуването в сетивно изживяване, което също е възможно благодарение на премиум аудиосистемата Sonus Faber с 14 високоговорителя и панорамния люк.

Цената на този суперавтомобил не е обявена официално, но наша проверка показа, че моделът се базира на версията Maserati Grecale Modena, чиято стартова цена за 2024 година е била над 100 000 евро в Европа.