През лятото на тази година Maserati направи нещо напълно логично и очаквано - обнови своя емблематичен модел MC20. Фейслифтът, получил името MCPura, стъпва върху основите, положени от своя предшественик, с който италианската марка се завърна към истинските спортни автомобили.

Тъй като оригиналният модел беше посрещнат изключително добре, инженерите не са видели нужда от радикални промени. Подходът при обновяването е внимателен и премерен - еволюция, а не революция.

Двигателят Nettuno, изцяло собствена разработка на Maserati, продължава да бъде сърцето на колата. Това е 3-литров V6 с двойно турбо, който развива впечатляващите 630 к.с. и 720 Nm въртящ момент.

Добре дошъл, MCPura

Обновленията на екстериора са дискретни, докато в интериора се забелязват по-ясно. Новото име MCPura символизира именно тази "чистота" - на дизайн, технология и усещане зад волана.

За да запазят характера на автомобила, италианците не са променяли двигателя и не са добавили електрически компоненти. Италианците са останали верни на класическото спортно изживяване, без батерии и хибридни системи.

Но това не означава, че колата не е станала по-добра.

Източник: Maserati Леонардо Римини, мениджър "Продуктово планиране за спортни модели" в Maserati

По време на международния тест драйв в Северна Тоскана имахме възможност не само да усетим духа на MCPura, но и да разговаряме с хората, които стоят зад създаването ѝ. Сред тях бе Леонардо Римини, мениджър "Продуктово планиране за спортни модели" в Maserati, който сподели повече за процеса.

"Моделът [MC20] беше много добре приет от автомобилните журналисти и най-вече от нашите клиенти. И знаехме, че трябва да сме много грижовни към него. Така че подходихме към MCPura по-скоро консервативно, внимателно, за да се опитаме да направим нещо по-добро, да подобрим дизайна, без да революционизираме или преработваме продукта твърде много."

Освен визуалните промени - по-агресивната предна част и интериора, доминиран от Alcantara, има и редица фини настройки. Окачването и спирачната система са прецизно оптимизирани, за да направят управлението още по-завладяващо.

"Това прави колата по-приятна за шофиране, без да сме променяли хардуера", обяснява Римини, като продължава: "Всичко е въпрос на чистота - чистота на автомобила, на двигателя. Оставаме верни на идентичността на Maserati и на класическия двигател с вътрешно горене."

Именно затова засега марката е замразила плановете за електрификация на MC серията, убедена, че пазарът все още не изисква такава стъпка.

В коя страна се продава най-добре Maserati

На въпроса къде Maserati се продава най-добре, Римини не се поколеба да потвърди очевидното - Италия остава водещият пазар. След нея се нарежда Германия, а сред другите силни пазари в Европа са Испания, Франция и Нидерландия.

Разбира се, попитахме и за българския пазар. По думите му, той е сред по-малките, но далеч не и от най-незначителните. Интересен ръст се наблюдава в Чехия, където марката с тризъбеца очевидно печели все повече почитатели.