Основният фактор за това, един автомобил да може лесно на бъде (пре)продаден от собственика му на руския пазар (а и не само), е разпознаваемост и популярност на марката.

Ето защо четирите най-популярни в Русия китайски марки автомобили за покупко-продажба, са: Haval, Geely, Chery и Changan, коментира пред РИА Новости автомобилният експерт Максим Кадаков.

"Посочените марки автомобили са продаваеми, защото са популярни в страната и не изискват да се дават допълнителни обяснения на купувача за автомобила и за пазара като цяло. Например, много по-лесно е да се продаде Geely Coolray, отколкото на практика непозната марка автомобили, която към момента е на 44-то място по продажби (независимо че е възможно да е доста добра).

Ето защо, "голямата четворка" автомобили в Русия по популярност и продаваемост, сега са китайските марки автомобили: Chery, Geely, Haval и Changan, казва Кадаков. "Известните марки автомобили имат по-голяма пазарна стабилност и хората разбират това", отбелязва експертът.

"Посоченото означава, че в бъдеще с тези марки автомобили на собствениците им ще бъде по-лесно обслужването, ремонта и евентуална препродажба. Ако марката не напусне междувременно пазара, ще бъде по-лесна за поддържане във всяко едно отношение. Така че, това е удобен и лесен за препродажба автомобил", обяснява експертът.

Източник: Haval

Освен популярността на самата марка, също важна роля има и търсенето на определени модели, допълва автомобилният експерт. "Очевидно е, че на руския пазар моделите Monjero и Coolray са популярни автомобили, така че при равни други условия, те са по-лесни за (пре)продажба", казва той.

По думите му, "да се каже предварително дали една продажба е изгодна или неизгодна, общо взето е много трудно. Трябва да се вземе предвид и цената на парите, т.е. инфлацията в страната. Когато употребяван автомобил понякога се продава за повече в рубли, отколкото е бил закупен, това изглежда изгодно, обаче всъщност е много трудно да се говори категорично за печалба, като се има предвид инфлацията и курса на рублата спрямо долара", отбелязва Максим Кадаков.

Той обобщава, че "ако са ви необходими пари, можете да продадете бързо всяка кола, но вероятно на половин цена. Ако говорим за пазарни цени обаче, по-лесно е да се продават автомобили, които са познати на пазара. Такива марки употребявани (китайски) автомобили сега има достатъчно на руския пазар, те по-лесно се продават по-късно, а за тях има и налични резервни части."