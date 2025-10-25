Продажбите на нови пикапи в Русия през първите девет месеца на 2025 г. (януари-септември) са паднали с 25,7% на годишна база до общо 15 200 броя. Само през септември продажбите са се сринали с 40% в сравнение със септември 2024 г., до само 1652 броя. Това показват данните на "Автостат", пише Прайм.

При това продажбите на нови пикапи в страната показват отрицателна динамика на годишна база за 7-ми пореден месец, т.е. от март насам. А за август и септември намалението е най-голямо - с внушителните 40%.

На този фон, в "класацията" за най-популярни марки пикапи (според продажбите) в Русия през септември първо и второ място заемат китайски марки, макар че продажбите им на годишна база бележат силен спад. И така, китайският пикап JAC през септември с голяма преднина е начело по продажби в страната с 429 продадени броя (32,7% спад на годишна база). На второ място се нареди китайският Great Wall с 247 продадени пикапа (53,3% спад на годишна база).

В челната тройка на най-продаваните пикапи в Русия за първи път влезе американската марка пикапи RAM, която при това официално не се доставя в Русия. Продажбите на марката през септември са 202 пикапа, което е скок с 55,4% спрямо същия месец на миналата година. Това е единствената марка пикапи от топ-5, чийто продажби бележат голям ръст на годишна база, а не (силен) спад.

В челната петица по продажби влизат още китайският Changan (56,3% спад на годишна база) и руският Sollers (48,8% спад на годишна база).

Що се отнася до най-продаваните модели нови пикапи, начело е JAC T9 с 327 продадени броя през септември (-14,2%). На второ място се нареди американският RAM 1500 представлявайки 100% от продажбите на марката в Русия за месеца, т.е. 202 броя.

С малко отстояние по продажби следва моделът Great Wall Poer (-46,7%), с 200 броя. На 4-то и 5-то място се нареждат моделите Changan Hunter (-56,7%) със 176 броя и УАЗ "Пикап" (-58,5%) - със 132 продадени пикапа за месеца.

Средната цена на нов чуждестранен автомобил, продаван в Русия през 2025 г. - според изнесена информация преди около месец - остава трайно над 3,5 милиона рубли (над 45 хил. долара), написа Прайм.

От началото на годината досега, над 45% от офертите за продажба на нови чуждестранни автомобили, от марките официално представени от услугата за търговия с автомобили Avto.ru, попадат в сегмента от 3 до 5 милиона рубли (около 40 000 - 65 000 долара). А през август делът на този сегмент надхвърли 47%.

Най-популярните в Русия модели чуждестранни автомобили в ценовия диапазон 40 - 65 хил. долара (посочената цена е средната за модела за първите 8 месеца на 2025 година), са: Jaecoo J7 (3,44 милиона рубли); GAC GS8 (4,59 милиона рубли, около 60 хил. долара); Jetour T2 (4,25 милиона рубли).