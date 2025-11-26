Продажбите на тежкотоварни камиони с бруто тегло над 16 тона в Русия за 10-те месеца (януари-октомври) на 2025 г. са паднали с 57% на годишна база до 37 900 броя, написа Сергей Целиков, директор на аналитичната агенция "Автостат", в своя Telegram канал, съобщи ТАСС.

През посочения период, петте марки, продали най-много тежкотоварни камиони в страната, са: най-големият производител на камиони в Русия "Камаз" (11 200 броя), Sitrak (6200 броя), Shacman (4100 броя), FAW (3400 броя) и MAZ (2700 броя).

От "Камаз" също коментираха пазара на тежкотоварни камиони през отчетния период, посочвайки, че "според нашите маркетолози, пазарът на камиони над 14 тона се е сринал с 54% през първите 10 месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата година".

Що се отнася само до "Камаз", снижението на регистрациите на нови камиони "Камаз" за 10-те месеца е с 15% на годишна база, което е "най-доброто представяне при свиващия се пазар".

В същото време, пазарният дял на "Камаз" за 10-те месеца е скочил до 32%, в сравнение със 17% за януари-октомври миналата година. Което обаче се дължи - както се вижда от статистиката - не на увеличение на продажбите, а на тяхното по-малко намаление спрямо пазара като цяло.

По-информация от "Камаз", най-трудна за периода е била ситуацията в сегмента на камионите за дълги разстояния, където пазарът се е сринал със 71%.

"На този фон, "Камаз" е удвоил пазарния си дял на годишна база в този сегмент, до 18%. Това означава, че продажбите на камиони за дълги разстояния на "Камаз" надминават с много на годишна база тези на другите участници на пазара - тъй като всички останали "играчи" са загубили дял в този сегмент", подчертават от "Камаз".

При това от компанията са оптимисти и очакват пазарът на тежкотоварни камиони в Русия да започне да се възстановява още през тази година.