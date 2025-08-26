Ръководството на най-голямата в Русия компания за производство на камиони, "Камаз", реши да отмени предварително одобрената заповед за тридневна работна седмица, чието въвеждане беше планирано за септември, съобщиха от компанията, пише Интерфакс.

"Беше взето решение да се отмени заповедта за тридневна работна седмица, чието въвеждане се планираше за септември. Основните подразделения на компанията, свързани пряко с производството на камиони, ще продължат да работят в досегашния режим", се казва в документа.

От производителя на камиони отбелязват, че ситуацията на пазара на тежкотоварни камиони остава трудна. По данни на компанията, пазарът на камиони с товароносимост над 14 тона, през юли се е свил драстично, с почти 60% на годишна база.

"На пазара продължават да оказват негативно влияние някои останали вносители, чиийто камиони, според маркетолозите на "Камаз" възлизат на над 20 хиляди броя. Лизинговите компании имат застояли в складовете над 10 хиляди броя техника. Доколкото има нещо положително, то е, че пазарът се е стабилизирал на ниски нива. Това показва, че на пазара вече е достигнат минимума", се казва в документа.

Отбелязва се също, че пазарният дял на "Камаз" продължава да расте и се привличат допълнителни поръчки, "има основания да се смята, че производственият капацитет ще се увеличи през октомври".

По-рано беше съобщено, че "Камаз" от 1 август че ще прехвърли производствените си звена, работещи с частичен капацитет, на съкратена 4-дневна работна седмица, на фона на кризата на руския пазар на търговски тежкотоварни превозни средства.