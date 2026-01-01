Стагниращият автомобилен пазар в Русия показва по-малко признаци на възстановяване с наближаването на края на 2025 г., но се очаква да достигне почти рекордно ниски нива в началото на следващата година, тъй като по-високите такси за бракуване тласкат цените нагоре, казват дилъри и експерти, цитирани от Reuters.

Далеч от това да сигнализира за истинско възстановяване, скокът в продажбите на нови автомобили през октомври отразява бързането на купувачите да завършат покупките си, преди по-високите такси да влязат в сила, казват те. Перспективите подчертават структурната криза в руския автомобилен сектор, която датира от пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Някога смятан за един от най-обещаващите пазари в Европа, с потенциални продажби до 4 милиона автомобила годишно, той е засегнат от излизането на западни производители и от години на високи лихвени проценти, които са увеличили цената на автомобилните заеми.

Руската икономика по-широко също се забави рязко тази година, подкопавайки покупателната способност на потребителите. През следващите седмици купувачите на нови превозни средства ще се сблъскат с още трудности, тъй като са изправени пред неизбежно покачване на цените. От 1 декември властите ще повишат рязко таксата за рециклиране на мощни и скъпи автомобили, внасяни главно от физически лица за лична употреба. От 1 януари таксата за всички автомобили ще се увеличи с около 10% в съответствие с инфлацията.

Източник: Renault

Таксата за бракуване покачва цените

Въпреки името си, таксата за бракуване не е свързана с рециклирането, а действа като протекционистична мярка в подкрепа на местни производители като АвтоВАЗ, който е намалил работната седмица до четири дни, за да разпродаде запасите си.

Вносителите и местните производители плащат таксата, но руските марки получават субсидии, което им дава предимство пред чуждестранните модели. Въпреки това, както местните, така и вносните автомобили са подложени на натиск, тъй като купувачите очакват цените да се повишат в различните категории.

В очакване на увеличенията, продажбите през октомври скочиха с 35% спрямо предходния месец до 165 702 бройки, макар и все още с 3,2% под нивото от миналата година, според руската аналитична агенция Автостат. Средната цена на нов автомобил достигна рекордно високо ниво от 3,43 милиона рубли (42 189 долара).

Обемите са "близо до критични дъна"

След като паднаха до постсъветски дъна през 2022 г., първата година от войната, продажбите започнаха да се възстановяват. Големите победители бяха китайските марки, които продадоха близо 1 милион автомобила в Русия през 2024 г. от общите продажби от 1,57 милиона бройки.

От този пик пазарът спадна с почти 20% през първите 10 месеца на 2025 г. до 1,06 милиона превозни средства и се очаква да остане под предишните нива въпреки растежа в края на годината. "Годишните обеми вече са близо до критични дъна от около 1,3 милиона бройки", каза пред Ройтерс Алексей Подщеколдин, президент на Асоциацията на руските автомобилни дилъри.

Януари и февруари вероятно ще бъдат слаби, като продажбите ще намалеят с 5 до 10%, каза той. Продажбите през януари ще бъдат много ниски, тъй като повечето купувачи бързат да купуват преди края на годината, каза изпълнителният директор на Autostat Сергей Удалов.

Асоциацията на европейския бизнес (AEB) очаква продажбите през 2025 г. да надхвърлят по-ранната прогноза от 1,28 милиона, поради покупките преди покачването на цените, но все пак са с около 22% по-ниски.

"Цените на автомобилите ще скочат значително поради таксата и ако някой има нужда да си купи кола, ще го направи сега, защото хората знаят, че цените никога няма да паднат", казва Сергей, мениджър продажби в голям дилърски център.

AEB заяви, че предстоящото увеличение на данъка добавена стойност (ДДС) до 22% от 20% през 2026 г. добавя допълнителен натиск, тъй като Русия се стреми да запълни нарастващия бюджетен дефицит и да финансира военните разходи. Денис, купувач, закупил Infiniti QX50, каза, че дилърът му го е предупредил, че ако беше изчакал, това щеше да му струва около 7,2 милиона рубли вместо 6,5 милиона, които е платил.

"Планирах да го направя следващата година, но таксата за бракуване беше точно причината да реша да го направя сега", каза той. "Според мен цените са неразумни. Но знаейки, че нещата само ще се влошат и мислейки си, че това може да е последната чисто нова кола, която някога ще купя, реших да купя, докато все още имах възможност."