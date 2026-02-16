Все по-малко средностатистически граждани в Чехия могат да си позволят покупка на собствено жилище, което постепенно превръща живота под наем в предпочитан вариант, пише novinky. В отговор инвеститори и предприемачи ускоряват изграждането на модерни сгради, предназначени изцяло за отдаване под наем.

Очакванията са през следващите години този сегмент да нарасне до около 20 000 нови апартамента, макар и това отново да не е достатъчно за покриване на търсенето.

"Това, което допреди няколко години беше маргинален сегмент, днес се превръща във все по-важна част от жилищния пазар", коментира Зузана Худоба, основател на BTR Group. Подобна оценка дава и Петр Дуфек, главен икономист на Banky Creditas, който определя сегмента като "млад, но с голямо бъдеще".

По данни на BTR Group, през миналата година в Прага и Бърно са били в експлоатация около 4000 нови апартамента под наем, от които 3220 в столицата. Паралелно с това функционират и няколко хиляди жилища за студенти и заетите в ключови обществени професии, предлагани на по-ниски наеми.

Най-активният инвеститор в този сегмент е AFI Europe, част от израелската AFI Group. В края на миналата година компанията е притежавала 873 апартамента в Прага, а още 1282 са били в строеж. Сред големите играчи е и компанията SIKO.

Търсенето остава голямо

Въпреки активното строителство, търсенето остава значително по-високо от предлагането. В Прага и Бърно свободни остават едва около 2% от наличните жилища, като повечето апартаменти се отдават почти веднага след излизането им на пазара.

Наемите в новите сгради обаче са средно с около 25% по-високи спрямо останалия пазар. През втората половина на миналата година средният наем в новопостроени жилища в Прага е достигнал 551 крони на кв. м, или 26 882 крони (малко над €1 100) месечно за стандартен апартамент от 49 кв. м.

В Бърно нивата са 454 крони на кв. м, или 18 754 крони (около €773) на месец.

"По-високият наем отразява качеството на сградите, професионалното управление и допълнителните услуги", посочва Томаш Старжик, търговски директор на BTR Group.