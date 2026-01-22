Чехия се готви да въведе депозитна система за всички опаковки от напитки, съобщават местните медии. При покупка на вода, газирани напитки или бира в пластмасови бутилки и кенове потребителите ще плащат допълнително, което ще се възстановява при връщане на празната опаковка. Точно по модела на стъклените бутилки.

Целта - да се намали боклукът и да се изпълнят изискванията на ЕС за рециклиране. Същото предстои да се случи и в България, като заложените срокове са почти същите - старт на системата в началото на 2028 година.

Защо е нужна новата система

Сегашната мрежа от контейнери в Чехия не събира достатъчно чисти рециклируеми материали. Разширяването й би било скъпо и неефективно. Депозитът стимулира хората да връщат опаковките, а събраните материали се рециклират по-ефективно, спестявайки енергия.

Чехия трябва да постигне 90% събираемост на опаковки от напитки до 2029-а съгласно европейските разпоредби.

Как ще работи депозитът

Производителят превежда сумата на оператора, магазинът я включва в цената, а клиентът получава обратно депозита при връщане на бутилката или кутията. Минималният депозит е 4 крони (около €0,16), с възможност за промяна веднъж годишно. За сравнение, както money.bg писа, най-вероятната цена в България ще бъде €0,10.

Връщането в Чехия ще е възможно в магазини с площ над 50 кв. м, на бензиностанции, като амбициите са най-близкият пункт да е на максимум 500 м отстояние.

Рекламните листовки също ще се считат за опаковки. Производителите и поръчителите ще плащат за събиране и рециклиране на листовки, вместо общините да покриват разходите. Целта е разпространителите да поемат екологичните разходи, а не да се ограничава или забранява рекламата.

Кога ще стартира?

Внедряването на депозитната система, според предварителни сметки, ще струва 12-15 милиарда крони (около €480-600 милиона). Връщането на картонени опаковки (Tetra Pak) започва през 2030 г. Европейският регламент PPWR изисква от страните членки 80% събираемост на PET бутилки и кутии до 2026 г. и 90% до 2029 г.

Временно правителството отхвърли закона, настоявайки за доказан екологичен ефект и без нарушаване на общинските системи. Общините пък предупреждават за загуба на ценни PET и алуминиеви отпадъци. Някои производители, подкрепят системата, като посочват, че половин милиард кенчета се озовават на сметища или в инсинератори ежегодно, а депозитите могат да намалят енергопотреблението и замърсяването.