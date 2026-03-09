Нелегалният и паралерен внос на нови леки автомобили в Русия надминава официалните доставки от чужбина, което е знак за това как пазарът се е адаптирал към напускането на много западни и японски автомобилни производители след нахлуването на страната в Украйна, съобщава The Moscow Times.

Превозните средства, внесени чрез така наречените "сиви" канали или внос, преминаващ през трета държава, представляват 53% от общия внос на автомобили в Русия през януари-февруари, според данни на аналитичната агенция "Автостат".

Това е увеличение от 46% през 2025 г. и от по-малко от 20% през 2024 г., въпреки че тези цифри отразяват данни за цялата година. Русия е внесла 44 800 нови автомобила през първите два месеца на годината, което е със 7% по-малко от същия период на 2025 г., съобщи Автостат.

Доставките от Китай и Беларус, традиционно сред най-големите доставчици на Русия, откакто западните марки напуснаха пазара, спаднаха рязко, съответно с 23% и 11%. В същото време вносът, осъществяван през алтернативни канали, се увеличи рязко. Доставките през Киргизстан се увеличиха повече от четири пъти, докато вносът от Япония и Южна Корея се увеличи с 2,9 пъти и 2,8 пъти.

Китайските и японските марки доминираха в списъка с най-популярните вносни стоки. Китайският автомобилен гигант Geely имаше най-голям брой общ внос, показвайки ръст от 918% от миналата година. По-малката китайска луксозна марка HongQi се класира на трето място както по суров внос, така и по темп на растеж (390%). Доставките на Mazda възлизат на около 4800 автомобила, което е 15-кратно увеличение спрямо предходната година, докато вносът на Toyota достигна приблизително 2600 автомобила, което е 60% увеличение спрямо 2025 г.

Търсенето на автомобили от марки, които напуснаха Русия след нахлуването в Украйна, се засили от усилията на правителството да затвори вратичките, които позволяваха на руснаците да внасят автомобили, като същевременно избягват високите такси за рециклиране, каза Станислав Зингиревич, експерт в консултантската фирма Kept, пред бизнес вестник "Комерсант".

Руското Министерство на промишлеността и търговията предупреди, че преференциалните ставки за такси за рециклиране за физически лица, внасящи автомобили от членове на Евразийския икономически съюз - Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан - ще бъдат премахнати от 1 април. Логистичните фактори също са допринесли за популярността на схемите за сив внос, каза Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global.

Вносът на превозно средство от Китай в Киргизстан обикновено включва митнически плащания в размер на 10-15% от стойността му в сравнение със значително по-високи такси в Русия, каза той. Руските разходи за внос на нови автомобили включват мито, което може да достигне до 48% от стойността на превозното средство, преди да се включат други разходи, като таксата за рециклиране.

"Това е довело до така наречената киргизстанска схема за внос", казва Чернов, добавяйки, че посредническите компании в страните от Евразийския икономически съюз също могат да помогнат за заобикаляне на някои банкови ограничения.

Главният изпълнителен директор на "Автостат" Сергей Целиков заяви, че транзитът през Киргизстан е "изпитал последен дъх" преди затягането на правилата за таксите за рециклиране. Той също така отдаде нарастващия паралелен внос на това, че купувачите губят надежда, че чуждестранните марки скоро ще се завърнат на руския пазар.

"След като осъзнаха, че няма какво да чакат, те най-накрая решиха да изпълнят мечтата си да купят нещо различно от китайски автомобил", кавза Целиков.

Той добавя, че официалният внос също е намалял, защото някои китайски автомобилни производители са се насочили към сглобяване на превозни средства в Русия под местни марки. Вносът на китайската Chery, например, почти изчезна: през януари-февруари са внесени само 41 автомобила, приблизително 100 пъти по-малко отколкото година по-рано. Източници от индустрията съобщиха на "Комерсант", че Chery остава присъстваща в Русия индиректно чрез марката Tenet.

Анализаторите очакват делът на паралелния внос да продължи да нараства и потенциално да достигне 60% от общите доставки. Въпреки това, общият внос на нови автомобили може да спадне с още 10-15% през първата половина на годината на фона на слабото търсене, високите разходи по заеми и пазарната несигурност.

Данните на Avtostat показват, че 160 600 нови автомобила са продадени в Русия през януари-февруари 2026 г., което е спад с 3,9% спрямо същия период на 2025 г. Проблемите, свързани с вноса и чуждестранната конкуренция, се засилват, тъй като местните руски марки се борят с високите цени и намаляващите продажби, като най-големият руски производител AvtoVAZ съкращава производството.