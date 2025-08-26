Към лятото на 2025-а година LADA е най-популярната марка автомобили в Русия, с близо една трета пазарен дял, далеч пред всеки световен конкурент. Въпреки това, китайските автомобилни производители колективно държат по-голямата част от пазара, представлявайки над 40% от общите продажби, съобщава Visual Capitalist. Сумарно над половината от пазара е от внос на китайски, корейски или японски автомобили.

На този фон световните автомобилни марки стават все по-рядко срещано явление по руските пътища. Причината е ясна - продължаващата война на Русия в Украйна и западните санкции.

Трансформиран пазар

Руският автомобилен пазар претърпя значителна трансформация през последните години. След нахлуването на страната в Украйна, западни марки на автомобилни гиганти като Ford, Volkswagen и Renault напуснаха руския пазар, оставяйки празнина в доставките, която се запълва от местни и китайски автомобилни производители.

Източник: flickr

В графиката показваме най-популярните марки автомобили в Русия по пазарен дял към 2023 г. Ситуацията е сходна и днес:

Топ 10 на автомобините марки в Русия и пазарния дял, който заемат:

LADA - 30.7% Chery 11.2% Haval 10.6% Geely 8.8% Changan 4.5% EXEED 4.0% OMODA 4.0% Kia 3.2% Hyundai 2.3% Toyota 2.2%

LADA все пак е най-популярната марка автомобили в Русия

LADA е водещата марка автомобили в Русия с 30,7% от пазара, възползвайки се от местното производство, достъпността и широкото разпространение. Компанията е известна с производството на достъпни, определяни от автомобилните експерти като простички коли, предназначени да се справят със суровите пътни и метеорологични условия на много места в Руската федерация.

Нейната компания майка е AvtoVAZ, която е мажоритарно собственост на руската държава чрез Rostec. LADA постигна успех в Западна Европа през 70-те и 80-те години на миналия век с модели като Niva - малък 4×4 офроуд автомобил.

Въпреки че компанията се оттегли от пазара през 90-те години на 20-и век, по-нови модели все още можеха да бъдат внасяни в ЕС. В момента, според статия на Autocar от 2023 година, вносът на Lada Niva във Великобритания и ЕС е спрян заради санкциите.

Възходът на китайските автомобилни производители

Днес китайските автомобили представляват над 40% от продажбите на автомобили в Русия. Марки като Chery, Haval и Geely нахлуха на руския пазар, предлагайки модерни коли на невероятно конкурентни цени.

Това обаче предизвика гнева на руското правителство, което наскоро наложи по-високи вносни мита върху произведените в Китай автомобили.