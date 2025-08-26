Към лятото на 2025-а година LADA е най-популярната марка автомобили в Русия, с близо една трета пазарен дял, далеч пред всеки световен конкурент. Въпреки това, китайските автомобилни производители колективно държат по-голямата част от пазара, представлявайки над 40% от общите продажби, съобщава Visual Capitalist. Сумарно над половината от пазара е от внос на китайски, корейски или японски автомобили.
На този фон световните автомобилни марки стават все по-рядко срещано явление по руските пътища. Причината е ясна - продължаващата война на Русия в Украйна и западните санкции.
Трансформиран пазар
Руският автомобилен пазар претърпя значителна трансформация през последните години. След нахлуването на страната в Украйна, западни марки на автомобилни гиганти като Ford, Volkswagen и Renault напуснаха руския пазар, оставяйки празнина в доставките, която се запълва от местни и китайски автомобилни производители.
Източник: flickr
В графиката показваме най-популярните марки автомобили в Русия по пазарен дял към 2023 г. Ситуацията е сходна и днес:
Топ 10 на автомобините марки в Русия и пазарния дял, който заемат:
- LADA - 30.7%
- Chery 11.2%
- Haval 10.6%
- Geely 8.8%
- Changan 4.5%
- EXEED 4.0%
- OMODA 4.0%
- Kia 3.2%
- Hyundai 2.3%
- Toyota 2.2%
За колко може да се купи нов автомобил на руския пазар. А кои модели поевтиняха за година?
Един модел само за май загуби над 4% от цената си
LADA все пак е най-популярната марка автомобили в Русия
LADA е водещата марка автомобили в Русия с 30,7% от пазара, възползвайки се от местното производство, достъпността и широкото разпространение. Компанията е известна с производството на достъпни, определяни от автомобилните експерти като простички коли, предназначени да се справят със суровите пътни и метеорологични условия на много места в Руската федерация.
Нейната компания майка е AvtoVAZ, която е мажоритарно собственост на руската държава чрез Rostec. LADA постигна успех в Западна Европа през 70-те и 80-те години на миналия век с модели като Niva - малък 4×4 офроуд автомобил.
Въпреки че компанията се оттегли от пазара през 90-те години на 20-и век, по-нови модели все още можеха да бъдат внасяни в ЕС. В момента, според статия на Autocar от 2023 година, вносът на Lada Niva във Великобритания и ЕС е спрян заради санкциите.
Възходът на китайските автомобилни производители
Днес китайските автомобили представляват над 40% от продажбите на автомобили в Русия. Марки като Chery, Haval и Geely нахлуха на руския пазар, предлагайки модерни коли на невероятно конкурентни цени.
Това обаче предизвика гнева на руското правителство, което наскоро наложи по-високи вносни мита върху произведените в Китай автомобили.
bladeна 26.08.2025 в 15:11:03 #1
ее как може, най-голямата бензиностанция вече няма ни бензин, ни коли....