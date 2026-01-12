Boeing ще обяви в близките дни, че през миналата година е доставила най-много самолети от 2018-а насам, след като е успяла да стабилизира производството си, съобщава CNBC, като цитира свои източници. Това е най-ясният знак за обрат след години на кризи, свързани с безопасността и натрупващи се проблеми с качеството.

Аерокосмическият гигант преминава през дълъг път на възстановяване от това, което експертите наричат "доста дисфункционална корпоративна култура". Компанията беше принудена да намали производството през последните години след две катастрофи на популярния модел 737 Max през 2018 и 2019 година, както и след инцидента с откъснала се врата на самолет в началото на 2024-а.

Под ръководството на новия изпълнителен директор Кели Ортбърг - опитен ръководител в аерокосмическата индустрия, който се върна от пенсия специално за тази позиция, Boeing се подготвя да увеличи производството на своя най-печеливш модел 737 Max и на предназначените за дълги полети 787 Dreamliner.

Възходът започва от производствените халета. Boeing драстично намали работата извън установения ред, за да избегне скъпоструващи грешки, и въведе допълнително обучение за персонала. През декември компанията завърши придобиването на Spirit AeroSystems - производител на фюзелажи, което й дава по-голям контрол върху критичен доставчик.

За първите единадесет месеца на миналата година Boeing е предал 537 самолета. Анализаторите очакват общо около 598 доставени машини за цялата 2025 година - далеч от 806-те самолета от 2018-а, но значителен напредък спрямо 348-те от 2024-а.

Федералната авиационна администрация показа по-голямо доверие, като през септември разреши на Boeing отново да издава собствени сертификати за годност за полет за някои модели - привилегия, която беше отнета след инцидента с вратата.

Производственият капацитет на 737 Max беше повишен от 38 на 42 самолета месечно. Финансовият директор Джей Малаве очаква компанията да достигне този темп в началото на 2026-а, като по-нататъшни увеличения с по пет машини се обсъждат.

Търсенето остава силно. До ноември Boeing е регистрирала 1000 поръчки в сравнение със 797 за конкурента Airbus. Авиокомпаниите вече резервират доставки до средата на 30-те години.

Миналата седмица Alaska Airlines обяви поръчка за 105 самолета Boeing 737 Max 10, демонстрирайки доверие в сертификацията на модела и способността на Boeing да произвежда качествени самолети навреме. Именно по време на полет на Alaska стана и инцидента с откъсналия се панел преди 2 години.

Международните пътувания, особено в премиум класа, остават изключително силни след пандемията. Глобално самолетите летяха почти 84% пълни през ноември - рекордно ниво според Международната асоциация за въздушен транспорт.

С този подем на търсенето и предстоящото увеличение на производството, Boeing изглежда позициониран за завръщане към рентабилност през 2026-а - нещо, което цели седем години беше напълно невъзможно.