В един и същи ден трите най-големи криптоборси в света — Coinbase, Binance и Kraken, обявиха конкурентни продукти за търговия с токенизирани акции, маркирайки координирано, макар и съперническо, навлизане в пространството на традиционните финансови активи. Едновременността на трите лансирания недвусмислено сигнализира накъде се движи секторът.

Подходите на трите платформи обаче се различават съществено.

Coinbase отвори достъп до над 8000 ценни книжа и борсово търгувани фондове за всички американски потребители — без комисиона, 24 часа в денонощието пет дни в седмицата. В партньорство с Yahoo Finance, чиято месечна аудитория надхвърля 150 милиона потребители, бутонът "Trade on Coinbase" вече е вграден директно в страниците на финансовата медия.

Търговията се осъществява с долари или стейбълкойна USDC, а дробни акции са достъпни от 1 долар. Клирингът, попечителството и изпълнението на нарежданията се поемат от Apex Fintech Solutions. Въпреки че Coinbase декларира намерение да предложи и истински токенизирани акции в бъдеще, настоящото лансиране е за традиционни ценни книжа.

Binance — най-голямата криптоборса по обем, избра коренно различен подход, като в партньорство с Ondo Finance листна 10 токенизирани американски акции и ETF-а на своята платформа Binance Alpha. Сред тях са блокчейн версии на Apple, Tesla, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Invesco QQQ ETF.

Токените са класифицирани като структурирани продукти съгласно регулацията на Абу Даби и не са достъпни за американски потребители. Това е първото подобно предложение на Binance от 2021 г., когато регулаторен натиск от Великобритания и Германия принуди борсата да се оттегли от пазара на токенизирани акции.

Kraken пък лансира това токенизирани акционерни фючърси, изградени върху рамката xStocks, придобита през декември. Предложението е достъпно за неамерикански клиенти в над 110 държави, включва 10 контракта — сред тях деривати върху S&P 500, Nasdaq 100, злато и индивидуални акции. Предлага търговия 24/7 с ливъридж до 20 пъти.

Нормативната среда изигра ключова роля за едновременността на трите лансирания. През януари SEC изясни, че токенизираните ценни книжа попадат под съществуващото федерално законодателство независимо от блокчейн формата им. Допълнителен тласък дават и GENIUS Act — установил федерална рамка за стейбълкойните — и очакваното приемане на CLARITY Act, целящ да разреши конфликта между юрисдикциите на SEC и CFTC.

Въпреки регулаторното благоприятстване, движението към токенизирани акции е подхранено и от финансов натиск. Биткойн се търгува близо 50% под историческия си максимум, а Coinbase отчете загуба от 667 милиона долара за последното тримесечие при спад на приходите с около 22%.

Токенизираните активи в сектора наближават 1 милиард долара обща стойност, като само Ondo Finance акумулира над 550 милиона долара и 11 милиарда долара кумулативен търговски обем — доказателство, че капиталите не напускат криптопространството, а просто се преструктурират в по-устойчиви инструменти.