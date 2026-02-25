Българската IoT компания Shelly Group обяви значителен ръст на приходите си за 2025 г. - до 149,7 млн. евро. Основана в България и позната преди като Allterco, тя продава по 30 млн. устройства на над 100 пазара.

В портфолиото ѝ влизат смарт релета и прекъсвачи, датчици, сензори, решения за управление на енергията, осветлението и достъпа, както и много други.

Броят на домакинствата, използващи продукти на Shelly, според вътрешни оценки достига 5,6 милиона, което е ръст с една трета.

Компанията разширява и международната си мрежа от инсталатори, като през миналата година тя се е разраснала 6-кратно до 5300 професионалисти от целия свят. Shelly Group продължава своята експанзия на 4 нови пазара през 2026 г. - иберийския (Испания и Португалия), Обединеното кралство, Франция и Италия.

Източник: Shelly Group

В официалното съобщение се отбелязва, че има значителен (78%) ръст на приходите от абонаменти, като монетизацията на премиум софтуерните услуги се утвърждава като още един източник на приходи.

Работи се по нови AI асистентни функционалности, а сред другите продуктови акценти са нови устройства за енергиен мониторинг, умни контролери и контакти, сензори и устройства за сградна автоматизация и други, които ще се възползват от софтуерните подобрения и новите хардуерни платформи.

Очакванията на Shelly Group са за приходи за 2026 г. между 195 млн. и 205 млн. евро, както и за EBIT в диапазона 47-52 млн. евро.