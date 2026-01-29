Санкционираната руска нефтена компания "Лукойл" обяви, че може да сключи сделка с американския гигант за частни капиталови инвестиции Carlyle Group. Става дума за продажбата на повечето международни активи на руското дружество, като предстоящата сделка подлежи на регулаторни одобрения. През това време "Лукойл" продължава преговори и с други потенциални купувачи.

Продажбата не включва активите в Казахстан.

Като най-международно диверсифицираната петролна компания на Русия, "Лукойл" има дялове в рафинерии в Европа, значителни участия в петролни находища от Ирак до Казахстан и мрежа от 5300 бензиностанции в 20 държави.

Източник: EPA/БГНЕС

Припомняме, че през октомври 2025 година САЩ, ЕС и Великобритания включиха "Лукойл" в санкционен списък. Тогава собствениците на компанията бяха принудени спешно да търсят купувач за международните си активи.

През октомври миналата година "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи на енергийния търговец Gunvor Group, но сделката се провали, след като Министерството на финансите на САЩ определи Gunvor като "марионетка" на Кремъл. Оттогава активите привлякоха вниманието на компании, сред които Exxon, Chevron и Abu Dhabi National Oil Co.

Както Money.bg веме писа, този месец пък стана ясно, че мексиканският конгломерат Grupo Carso, контролиран от магната Карлос Слим, ще придобие дела на руската компания в морските нефтени находища Ichalkil и Pokoch. "Лукойл" притежаваше 50% дял в проекта от 2022 година, по информация на Reuters.

В рамките на сделката, Grupo Carso ще придобие дъщерното дружество на "Лукойл", Fieldwood Mexico за 270 милиона долара, както и ще изплати дълг на стойност 330 милиона долара.

През 2025-а САЩ добавиха в черния списък и "Роснефт", тъй като администрацията на Доналд Тръмп засили натиска върху Кремъл да сложи край на войната в Украйна. Ходът предизвика ударни вълни в страните, където "Лукойл" оперира, карайки някои правителства да настояват за специални лицензи от Вашингтон.