От началото на войната в Украйна руските държавни структури са похарчили най-малко 35 милиарда рубли за блокиране и ограничаване на достъпа до информация в интернет, сочи разследване на The Moscow Times.

Само през 2025 г. тези разходи са достигнали рекордните 12 милиарда рубли — близо три пъти повече от 4,5-те милиарда, отчетени в първата година на войната.

Изданието е анализирало обществените поръчки на Роскомнадзор, Министерството на цифровото развитие и техните регионални поделения за периода 2022-2025 г. В извадката попадат 276 договора, но при 75 от тях сумите не са посочени — което означава, че реалните разходи са значително по-високи.

Тенденцията е недвусмислена: 4,5 милиарда рубли през 2022 г., над 8,2 милиарда през 2023 г., 10 милиарда през 2024 г. и 12 милиарда през 2025 г.

Над половината от всички средства — около 20,5 милиарда рубли, са насочени към мониторинг и филтриране на съдържание: софтуер за анализ на социалните мрежи, обучение на служители и автоматизация на процесите. Допълнителни 5,3 милиарда са изразходвани за поддръжка на вече съществуващите системи за блокиране.

Главен изпълнител е "Ростелеком", получил 40 договора на обща стойност 26,7 милиарда рубли. Основателят на "Дружеството за защита на интернет" Михаил Климарев обяснява логиката: "Ростелеком вече е под санкции и има всички необходими лицензи — те са удобен посредник за закупуване на оборудоване."

Най-голямата отделна поръчка — 7,7 милиарда рубли, възложена от Министерството на цифровото развитие на "Ростелеком", е формално описана като "ограничаване на вредно за деца съдържание в учебни заведения".

Реалните суми обаче вероятно са още по-внушителни. Кибер активистът Саркис Дарбинян от VPN Guild посочва, че значителна част от разходите за цензура се прикрива зад бюджетни пера като "развитие на комуникационната инфраструктура" и "киберсигурност".

Само за периода 2025-2030 г. федералният проект "Инфраструктура за киберсигурност" предвижда 58,9 милиарда рубли за инсталиране и подмяна на технически средства за блокиране. Общото финансиране на Роскомнадзор за следващите три години надхвърля 70 милиарда рубли.

Русия все по-сериозно се изолира от Глобалната мрежа, като на много места в страната, включително и в столицата Москва има спирания на мобилния интернет "от съображения за сигурност". Те влияят пагубно на бизнеса, а все по-силни са и подозренията, че крайната цел е тотален контрол върху онлайн съдържанието.