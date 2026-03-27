BSH Home Appliances Group — производителят на домакински уреди от групата Bosch, отчете оборот от 15 млрд. евро за финансовата 2025 г.

Компанията реализира продукцията си под брандовете Bosch, Siemens, Gaggenau, Thermador, Neff, както и редица други регионални марки.

В местни валути тя е реализирала ръст от 2,8%, въпреки продължаващата нестабилност на глобалните пазари.

Растежът на BSH е широко разпределен географски. В Северна Америка оборотът в местна валута е нараснал с над 5%, воден от луксозните марки Gaggenau и Thermador и от засиленото търсене на вградени хладилници и газови котлони.

В Европа е отчетен ръст от 1,2%, като сегментът на вградените уреди е напреднал с 4%, с положителни резултати в Германия, Великобритания, Испания, Холандия и Италия.

Особено силно представяне отбелязват развиващите се пазари — Турция,Източна Европа, Близкият изток, Индия и Африка, с ръст от 24% в местна валута.

Индия е откроена като стратегически приоритет: от 2026 г. страната се обособява в самостоятелен регион, което отразява нарасналото ѝ значение за дългосрочната стратегия на групата. В Китай пазарната среда остава трудна, но BSH запазва позицията си на водещ некитайски производител на домакински уреди там.

По продуктови категории, фурните (+2%), котлоните и абсорбаторите (+2,6%) и съдомиялните машини (+2,1%) приключват годината на плюс, което отразява стабилното потребителско търсене в основните продуктови линии.

На какви иновации ще заложи BSH

BSH е вложила 847 млн. евро в научноизследователска и развойна дейност — 5,6% от годишния оборот, както и допълнителни 463 млн. евро в дигитализация, изкуствен интелект и IT инфраструктура.

Източник: BSH

Технологичният фокус е ясен: трансформация на домакинските уреди от пасивни устройства в интелигентни системи. Сред примерите в тази посока са първата в света фурна с напълно интегрирано гласово управление с AI, Bosch Cookit технологията, конвертираща онлайн рецептите в програми за готвене и много други авангардни решения за дома.

За 2026 г. BSH залага на същата формула: органичен растеж чрез иновации, укрепване на пазарните позиции в ключови региони и последователно изпълнение на дългосрочната си стратегия.