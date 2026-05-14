Таксиметровите услуги трябва да преодолеят дългогодишната си лоша репутация и качеството да се повиши предвидимо и в национален мащаб, но промяната трябва да дойде от бранша - навлизането на международни платформи за споделено пътуване като Uber и Bolt в дългосрочен план няма да подобри ситуацията нито за шофьорите, нито за клиентите. Това подчерта в студиото на Money.bg председателят на Българската асоциация на таксиметровите компании и основател на Volt Premium Taxi Огнян Попов.

В момента организацията обединява около 20 компании с над 7000 автомобила с около 11 000 водачи.

"Натрупана е негативна енергия - всеки има шеги и истории, свързани с бранша. Това е нещо, което аз, говорейки със собственици и управители и компании, не виждам. Виждам хора, които искат да си подобряват услугата, които разбират, че шофьорите трябва да се държат добре, колите да са чисти, клиентът да е доволен. Всички са обърнали поглед натам и много по-смислено би било, ако работим заедно в тази посока, отколкото поединично", посочи Попов, като по думите му такова е разбирането не само на ръководителите в таксиметровия бизнес, но и на все повече шофьори.

Източник: money.bg

Факт е обаче, че при всеки негативен публичен сюжет с участието на таксиметровия бранш има коментари, че е време Uber да се завърне у нас - с идеята, че ще постави пазара в ред. Председателят на таксиметровата асоциация напомни, че първото влизане на платформата у нас е било в нарушение на законодателството. По думите му в други европейски страни това не се е случило и платформите са успели да се установят - с всички последици от това: "Голяма част от бизнес модела на тези компании е построен по начин, по който се спонсорира, докато всички други фалират - след това пазарът е изцяло техен и започват да печелят".

Така в началото и потребителите получават отстъпки, и преминалите към платформите шофьори разчитат на бонуси, но "с времето тази сметка някой трябва да я плати". Първата "жертва" ще е самото качество - при модел, в който базово тарифите се държат ниски неизбежно ще имаш повече водачи, които не са толкова загрижени за качеството и карат по-лоши автомобили, посочи Огнян Попов.

Ако тотално рухне настоящата нормативна рамка с нейните минимални и максимални тарифи обаче ще има и обратен ефект - чрез механизми като surge pricing платформите ще могат еднолично да определят значително по-високи цени на база непрозрачни параметри.

А даже и тези, които не се нуждаят от превоз, ще платят цената под формата на повече коли в централните части на градовете: "Това е нещо, което се наблюдава много например в Букурещ, във Виена имаме такива примери и в Амстердам, където градския център е буквално превзет от шофьори на тези две платформи или други". Това създава проблеми и за обществения транспорт.

Въпреки това от няколко месеца Попов предупреждава, че платформите за споделено пътуване ще влязат у нас - чрез лицензите на действащи таксиметрови фирми. На конференция, организирана от асоциацията, представители на бранша от Гърция са отправили предупреждение: "Това таксиметрова компания да предостави своя лиценс за да може платформите да влязат през него е абсолютно самоубийство, защото тя просто на практика в рамките на 3-4 години ще използва твоята база клиенти и ще преврати всички в тяхната платформа и просто накрая тази компания ще излишна на пазара".

Стандарти в бранша

Вместо това Българската асоциация на таксиметровите компании иска да работи с отделните фирми, но и с местните и държавните институции за създаването на национални стандарти, които обхващат всички аспекти на таксиметровата дейност. Сред важните въпроси е индексирането на тарифите. Според организацията трябва да се въведе модел, при който на база на актуални данни за икономически индикатори като инфлацията всяка година след лятото да се правят корекции.

Сегашната ситуация е много разпокъсана, защото тарифите са в ръцете на общинските съвети, решения се вземат в най-натоварените месеци и често се случват един път на няколко години, което води до големи скокове като този в София (последно - 18,6%).

Друга голяма тема са случващите се и в момента нелегални превози - били те чрез платформа, или от компании, които заимстват брандинга на големите играчи и предоставят услуга с неясни качество и цена. Попов обяви, че заедно със Столична община, администрацията на Летище "Васил Левски" и Министерството на транспорта ще направят всичко възможно на аерогарата да няма нелегални таксита.

Време ли е за електрификация?

По думите на Огнян Попов за момента ефектът върху таксиметровия бранш от войната в Близкия Изток е видим преди всичко в намаления брой курсове от и до летището и по-малкия брой туристи, като вече спадът "започва да се балансира".

Що се отнася до цените на горивата, по думите му ефектът за шофьорите в момента е в рамките на няколко евро на ден и "не е чак толкова голям, колкото може да се предполага". По целия свят обаче виждаме повишено търсене на електрически автомобили - ще видим ли нещо такова и при такситата?

"Категорично това е трендът, натам отиват всички. Конкретно за таксиметровия бранш вярвам, че това е посоката за всеки един таксиметров шофьор", отговори Попов. Колите на Volt Premium Taxi са само plug-in хибриди и изцяло електрически модели.

По думите му шофьорите със собствени возила използват масово домашни зарядни станции, тъй като обикновено не делят автомобила и могат да си позволят дълго зареждане. За собствения си автопарк компанията има партньорства с всички големи доставчици на зарядна инфраструктура. Макар колите да правят по 250 километра на смяна всеки ден "предизвикателство по никакъв начин не виждаме", подчерта Попов.

Практиката до момента не е показала и проблеми по отношение на износването на батериите.

Първите две години на пазара

Volt Premium Taxi дебютира на пазара през 2024 г. Днес вече има около 100 автомобила, от които повечето са изцяло на ток. Компанията отвори системата си за външни коли, започна да предлага shuttle превоз, и привлече Димитър Бербатов и Димитър Рачков като инвеститори. Кой е най-ценният урок до момента?

"Най-ценният урок винаги е свързан с това с кого работиш и кои са хората, с които работиш - и от страна на шофьорите, и от страна на колегите в офиса. Когато работиш е правилните хора и подбираш хората, с които работиш, тогава нещата ти се получават най-добре", отговори Попов.

И тук има важен контекст - Volt Premium Taxi в момента има 123 активни шофьори, но за две години се е разделила с между 300 и 350 други. Около 80% от тях не са покрили изискванията на компанията, която следи с GPS тракери и камери всяка кола: "Ние можем да си напълним колите много бързо и с много повече шофьори, обаче това ще бъде за сметка на качеството, което гоним".

