Българският таксиметров бранш е реално застрашен от заобикалящите закона и потенциално изкривяващи пазара практики на платформи като Uber, Bolt и "Максим", но освен това страда и от липсата на диалог и национални стандарти. Това е в основната на решението на над 15 компании от цялата страна да се обединят в нова организация.

Българската асоциация на таксиметровите компании (БАТК) представлява интересите на бизнеси с общо близо 7000 автомобила и над 8000 лицензирани водачи. Председател е основателят на Volt Premium Taxi Огнян Попов, а заместник е Христо Чернев от Taxi Me.

В Управителния съвет влизат още Лъчезар Генадиев (ОК Супертранс), Ивелин Георгиев (Hippo Taxi, Варна), Диян Станев (ВиАйЛет, Пловдив), Ивайло Донев (ЕКО Такси, Пловдив) и Даниел Донев (Точните, Русе).

"Браншът няма единен глас. Всеки от собствениците на такси компаниите си стои в своя свят, в своя град, в своята община. Няма диалог между тях. Няма я комуникацията между собствениците на компаниите, които реално управляват бранша, и държавната администрация", коментира пред Money.bg Огнян Попов.

По думите му макар общините да са различни, може да се говори за предизвикателства на национално ниво. На първо място са нерегламентираните превози.

"В София има една компания "Максим", която оперира необезпокоявано. Една от целите ни е дейността на незаконните таксита в цялата страна - всички, които злоупотребяват с тарифите и клиентите, да се прекрати. Това са нерегламентираните превози - не се проверява кои са шофьорите, няма данъци и отчетност. Някакви хора си карат някакви коли и возят някакви пътници. Абсолютно е извън закона и си работи безотказно в ущърб на българския бизнес", подчерта Попов.

Още преди няколко месеца той предупреди, че големите международни платформи за споделено пътуване обмислят варианти за агресивно навлизане на българския пазар. По отношение на Uber Огнян Попов посочи, че там "активно се работи" за стъпване у нас през таксиметровия лиценз на голяма софийска компания, която не е сред учредителите на БАТК.

"Международните компании субсидират пазара, докато не го пречупят. С огромните си бюджети преливат шофьорите и клиентите при тях, докато всички други не умрат. След това вече имат картбланш да си правят каквото намерят за добре. Това са практики, които искаме да се заложат в закона", заяви той.

По думите му обаче в момента се появяват законодателни инициативи, които по-скоро изглеждат именно в услуга на Uber, Bolt и подобните на тях - като идеята за отпадане на задължителния жълт или зелен цвят на такситата или тази да може да се осъществява такъв тип услуга без касов апарат.

"Едно подобно влизане на международна платформа чрез една от таксиметровите компании е сеизмичен трус за всички други по веригата. Не само в София, но и в цялата страна - една международна компания няма да има апетит само към София, а към цяла България", подчерта Огнян Попов и призна, че именно тази заплаха е била сред катализаторите на обединението.

Той беше категоричен, че браншът не иска забрана, а работа по правилата. Затова и още на първото събитие на БАТК - Sofia Mobility Summit в Гранд Хотел Милениум на 16 април, ще участват и представители на най-голямата таксиметрова компания във Виена, която след 6-годишна битка е успяла да се пребори за ограничения на субсидирането, практикувано от международните платформи.

Другата голяма цел на асоциацията е създаването и прилагането на национални стандарти във всеки аспект от таксиметровата дейност. Това включва както качеството на услугата, така и утвърждаването на рамка, по която да се определят цените на местно ниво - в момента този процес е фрагментиран и на практика е в ръцете на общинските съвети.

Към БАТК продължават да се присъединяват нови компании, като по думите на Огнян Попов скоро броят им ще достигне 17.