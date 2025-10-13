Таксиметрови шофьори искат увеличение на тарифите. Причината - те са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро.
Разходите се поемат от шофьорите, които са собственици на колите, коментира Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, цитиран от БНР.
Междувременно припомняме, че в началото на месеца Калин Кокошаров, изпълнителен директор на компанията Yellow Taxi, коментира в интервю за Money.bg, че за момента неговата компания не предвижда поскъпване на услугата.
Пред Money.bg говори Калин Кокошаров, изпълнителен директор на Yellow Taxi
Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати и минават и през метрологичен контрол.
"Метрологичният контрол е 35 лева държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лева", казва Красимир Цветков.
Източник: БГНЕС
Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 година - в евро и лева, а след 8 август 2026 година - само в евро.
Разходът на един автомобил е около 1000 лева. Затова се иска увеличение на минималните тарифи - дневната да стане 1,74 лева, а нощната - 2 лева.
Tongна 13.10.2025 в 13:26:11 #2
Добре бе! А другите сигурно нямаме разходи... Хайде всички да вдигаме цените.
n-a-cbIEAlXdна 13.10.2025 в 10:52:57 #1
1000 лева еднократно вложение, и искат да вдигат цени???? Ка̀жи му бакшиш и не го обиждай повече. Да си се возят сами.