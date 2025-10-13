Таксиметрови шофьори искат увеличение на тарифите. Причината - те са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро.

Разходите се поемат от шофьорите, които са собственици на колите, коментира Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, цитиран от БНР.

Междувременно припомняме, че в началото на месеца Калин Кокошаров, изпълнителен директор на компанията Yellow Taxi, коментира в интервю за Money.bg, че за момента неговата компания не предвижда поскъпване на услугата.

Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати и минават и през метрологичен контрол.

"Метрологичният контрол е 35 лева държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лева", казва Красимир Цветков.

Източник: БГНЕС

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 година - в евро и лева, а след 8 август 2026 година - само в евро.

Разходът на един автомобил е около 1000 лева. Затова се иска увеличение на минималните тарифи - дневната да стане 1,74 лева, а нощната - 2 лева.