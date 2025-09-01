Шофьори на камиони прекъснаха веригите за доставки в Босна и Херцеговина днес. Превозвачите на товари паркираха тировете си отстрани на пътищата и на граничните пунктове в знак на протест и искане за изключения от правилата на Шенгенската зона, съобщава босненският логистичен консорциум Konzorcijum Logistika, цитиран от SeeNews.

Протестиращите настояват превозвачите да бъдат освободени от правилото на ЕС за Шенгенската зона. То гласи, че чуждестранните граждани могат да пребивават в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

Шофьорите на камиони настояват още за промяна в модела за възстановяване на акциз, както и за мерки, които биха намалили времето за чакане на границите и оперативните разходи за превозвачите. Според представителите на логистичния консорциум пътническият транспорт няма да бъде засегнат, а протестът им е насочен към веригите за доставки.

Източник: iStock Images

"Около 4000 тона стоки, които трябваше да пристигнат в Сараево днес чрез 200 товарни единици, няма да бъдат доставени", заяви главният координатор на Konzorcijum Logistikaа Велибор Пеулич пред местната телевизионна станция RTRS.

В края на миналата седмица от Сдружението на превозвачите за вътрешен и международен транспорт на босненската съставна част Република Сръбска обявиха, че липсата на подкрепа от държавата принуждава все повече професионални шофьори да напускат страната.

Превозвачите са категорични, че липсата на кадри в сферата може да доведе до поскъпване на търговските услуги, което ще се отрази и на цените на дребно в региона.