Казахстан предприема решителни стъпки за модернизация на транспортната мрежа и улесняване на транзитния поток между Китай и Европа. По време на брифинг заместник-министърът на транспорта Максат Калякпаров съобщи, че страната ще въведе "зелен коридор" на всички гранични пунктове, който ще осигури бързо и опростено митническо обслужване за транзитните товари.

Мярката идва на фона на рязко нарастващия трафик от Китай към Европа, като броят на камионите, преминаващи през Казахстан, се увеличава с 30-35% годишно. В подкрепа на новия подход всички гранични пунктове вече се модернизират, за да могат да поемат растящия обем товарни превози.

Успоредно с това страната разработва мащабна пътна стратегия, която ще бъде реализирана поетапно до 2030, 2035 и 2040 г. Тя предвижда определяне на най-перспективните транспортни и транзитни маршрути, които трябва да бъдат приоритетно развити, като в процеса участва международен консултант.

След окончателното одобрение документът ще бъде представен на обществеността.

Максат Калякпаров посочи, че въпреки че съществуващите магистрали в момента задоволяват нуждите на транзитния трафик, страната е длъжна да планира разширения, които да отговорят на бъдещото натоварване. Сред ключовите проекти са изграждането на нова магистрала по Транскаспийския маршрут и разширяването на коридора "Западна Европа - Западен Китай", което ще се координира със съседните държави, за да се избегнат нови "тесни места".

Развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR) е във фокуса и на сътрудничеството между Казахстан и Китай. Двете държави се договориха значително да увеличат товарния поток по този коридор, като броят на влаковете се очаква да достигне 600 годишно до 2025-2026 г., 1000 през 2027 г. и 2000 до 2029 г.

Само през 2023 г. по маршрута са превозени 2,8 млн. тона товари — ръст от 64% спрямо предходната година. За да бъде поет увеличеният капацитет, в пристанищата Актау и Курик се изграждат нови терминали и хъбове. В Актау се строи контейнерен хъб с капацитет до 300 000 TEU годишно, а в Курик - нов зърнен терминал и многофункционалният морски терминал "Саржа", чието изграждане трябва да приключи до 2030-a.

Предвиждат се и драгажни дейности, които ще увеличат общата производителност на двата порта с още 10-30 млн. тона годишно. Още през 2025 г. се планира да бъдат обработени не по-малко от 50 000 контейнера, като от 2026 до 2029 г. техният обем ще нарасне до около 85 000 годишно.

По думите на посланика на ЕС в Казахстан Кестутис Янкаускас Транскаспийският маршрут все по-убедително се утвърждава като алтернатива на Северния коридор, който минава през Русия. Според него доскоро TITR е изоставал в развитието си заради значителните субсидии, които Москва е отпускала за конкурентния маршрут.