С неотдавнашната ескалация на напрежението около опита на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе стратегическия остров Гренландия, разработчиците на мобилни приложения, които помагат на потребителите да разпознават и бойкотират американски продукти. Те твърдят, че са наблюдавали скок в интереса в Дания и извън нея, съобщава AP.

Създателят на приложението "Made O'Meter", Иън Розенфелд, заяви, че е видял около 30 000 изтегляния на безплатното приложение само за три дни в разгара на трансатлантическата дипломатическа криза в края на януари от над 100 000, откакто беше пуснато през март.

Розенфелд, който живее в Копенхаген и работи в областта на дигиталния маркетинг, решава да създаде приложението преди година, след като се присъединява към група от датчани със сходни интереси във Facebook, надяващи се да бойкотират американски стоки.

"Много хора бяха разочаровани и си мислеха: "Как всъщност да направим това на практика?", спомня си 53-годишният мъж.

"Ако използвате скенер за баркодове, е трудно да видите дали даден продукт е американски или не, дали е датски или не. И ако не знаете това, не можете да направите съзнателен избор."

Източник: Белият дом/Х

Използване на изкуствен интелект за анализ на продукти

Най-новата версия на "Made O'Meter" използва изкуствен интелект, за да идентифицира и анализира няколко продукта едновременно, след което да препоръча подобни алтернативи, произведени в Европа. Потребителите могат да задават предпочитания, като например "Без марки, собственост на САЩ" или "Само марки, базирани в ЕС".

Приложението твърди, че има точност над 95%.

"С помощта на изкуствен интелект можете да направите снимка на продукт... и той може да направи задълбочено проучване, за да излезе и да намери правилната информация за продукта на много нива", заяви Розенфелд пред Associated Press по време на демонстрация в магазин за хранителни стоки в Копенхаген.

"По този начин имате информация, която можете да използвате, за да вземете решения за това, което смятате за правилно." След първоначален скок на изтегляния при стартирането на приложението, използването намаля.

До миналия месец, когато Доналд Тръмп засили реториката си относно необходимостта САЩ да придобият Гренландия, стратегически важен и богат на минерали арктически остров, който е полуавтономна територия на Дания.

Употребата достигна пик на 23 януари, когато имаше почти 40 000 сканирания на ден, в сравнение с около 500 дневно миналото лято. Оттогава броят им е намалял, но тази седмица все още имаше около 5000 на ден, каза Розенфелд, който отбеляза, че "Made O'Meter" се използва от над 20 000 души в Дания, но също и от хора в Германия, Испания, Италия, дори Венецуела.

"Стана много по-лично", коментира Розенфелд, който говори за "загубата на съюзник и приятел".

През януари Тръмп обяви, че ще наложи нови тарифи на Дания и седем други европейски държави, които се противопоставиха на призивите му за поглъщане, само за да се откаже внезапно от заплахите си, след като заяви, че е постигната "рамка" за споразумение за достъп до богатата на минерали Гренландия с помощта на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Появиха се малко подробности за това споразумение. САЩ започнаха технически разговори в края на януари, за да изготвят споразумение за сигурност в Арктика с Дания и Гренландия, които твърдят, че суверенитетът не подлежи на договаряне. Розенфелд знае, че подобни бойкоти няма да навредят на американската икономика, но се надява да изпрати послание до супермаркетите и да насърчи по-голяма зависимост от европейските производители.

Източник: iStock

"Направете промяна"

"Може би можем да изпратим сигнал и хората ще ни чуят и ние можем да направим промяна", добавя той.

Друго датско приложение, "NonUSA", надхвърли 100 000 изтегляния в началото на февруари. Един от създателите му, 21-годишният Йонас Пипер, заяви, че на 21 януари е имало над 25 000 изтегляния, когато в един момент са били извършени 526 сканирания на продукти за минута. От потребителите около 46 000 са в Дания и около 10 000 в Германия.

"Забелязахме, че някои потребители казват, че са се почувствали сякаш напрежението им е спаднало донякъде. Те чувстват, че са си върнали властта в тази ситуация." Спорно е дали подобни приложения ще имат голям практически ефект."

Кристина Граверт, доцент по икономика в Университета в Копенхаген, каза, че всъщност има малко американски продукти по рафтовете на датските хранителни магазини, "около 1 до 3%". Ядки, вина и бонбони, например. Но в Дания има широко разпространено използване на американски технологии, от Apple iPhone до инструменти на Microsoft Office. "Ако наистина искате да окажете влияние, оттам трябва да започнете", каза тя. Дори "Made O"Meter" и "NonUSA" се изтеглят от App Store на Apple и Play Store на Google.

"Кампаниите обикновено са краткотрайни"

Граверт, която е специалист по поведенческа икономика, каза, че подобни бойкотни кампании обикновено са краткотрайни и реалната промяна често изисква организирани усилия, а не индивидуални потребители. "Може да е интересно за големите марки супермаркети да кажат:

Добре, вече няма да предлагаме тези продукти, защото потребителите не искат да ги купуват", каза тя. "Ако се замислите за големите компании, това може да има някакво въздействие върху вноса, който те правят." Наскоро една сутрин купувачите, напускащи един магазин за хранителни стоки в Копенхаген, бяха разделени.

"Бойкотираме, но не познаваме всички американски стоки. Така че, това са предимно добре познатите търговски марки", каза 68-годишният Мортен Нилсен, пенсиониран военноморски офицер. "Това е лично чувство... чувстваме, че правим нещо, знам, че не правим много."

"Обичам Америка, обичам да пътувам в Америка", смята 63-годишната пенсионерка Шарлот Фуглсанг.

"Не мисля, че трябва да протестираме по този начин."