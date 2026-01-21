Доналд Тръмп няма да може да принуди Гренландия да смени собствеността си, заяви пред BBC бивш висш съветник на американския президент. Заместник-председателят на IBM Гари Кон, който съветваше Тръмп по икономическите въпроси по време на първия му мандат, смята, че "Гренландия ще си остане Гренландия" и ще продължи да бъде в датски ръце.

Икономистът свързва необходимостта от достъп до критични минерали с плановете на бившия си шеф за територията. На този фон министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова хората да се "отпуснат" и да "оставят нещата да се развият" по отношение на тарифните заплахи срещу Европа заради Гренландия.

На пресконференция на Световния икономически форум в Давос Бесент сравни реакцията на обявяването на Тръмп за американските тарифи миналата година и заяви, че настоящата ситуация е различна.

Кон си изгради име на Уолстрийт, където се издигна до президент и главен оперативен офис в инвестиционната банка Goldman Sachs. Той служи по времето на Тръмп като директор на Националния икономически съвет на Белия дом от 2017 до 2018 г.

В знак за това колко сериозно бизнес лидерите приемат кризата, той предупреди, че "нахлуването в независима държава, която е част от НАТО", би било "прекалено". Той предполага, че последните коментари на президента за Гренландия "може да са част от преговори".

"Наскоро се върнах от среща на делегация на Конгреса на САЩ и мисля, че има доста единодушен консенсус както сред републиканците, така и сред демократите, че Гренландия ще си остане Гренландия. Но също така тя би се радвала САЩ да увеличат военното си присъствие на острова, като Северният Атлантик и Северният ледовит океан се превръщат в много по-голяма военна заплаха."

Източник: Truth Social/@REALDONALDTRUMP

САЩ биха могли също така да договорят споразумение за "отстъпка" за огромните, но до голяма степен неизползвани запаси от редкоземни минерали на Гренландия, предполага Кон.

"Но си мисля, че нахлуването в страна, която не иска да бъде нападната - това е част от милитаристичен съюз, НАТО - ми се струва малко прекалено в този момент."

Бившият съветник на Тръмп коментира, че президентът на САЩ може би преувеличава исканията си като част от тактика за преговори - нещо, което според него той е правил успешно и в миналото.

"Трябва да се отдаде известно признание на Доналд Тръмп за успехите, които е постигнал, и той много пъти се е опитвал да прекали, за да получи нещо в компромисна ситуация. Той прекали с рекламирането на нещо, за да получи в крайна сметка това, което всъщност иска. Може би това, което всъщност иска, е по-голямо военно присъствие."

Началото на тазгодишния Световен икономически форум в швейцарския ски курорт Давос минава под знака на все по-агресивната позиция на президента на САЩ по отношение на арктическата територия, като много политически и бизнес лидери бяха разтревожени от потенциалното геополитическо и икономическо въздействие.

Само ден преди днешното обръщение на Доналд Тръмп на събитието в Швейцария, министърът на финансите на САЩ заяви пред репортери, че е имало "прекалена реакция" на коментарите на президента.

"Това е същият вид истерия, която чухме на 2 април. Имаше паника. И това, което призовавам всички тук, е да седнат, да си поемат дълбоко въздух и да оставят нещата да се развият. Най-лошото нещо, което държавите могат да направят, е да ескалират срещу Съединените щати. Тогава само една държава, Китай, ескалира. В крайна сметка се озовахме в злощастна отплата и това, което президентът заплашва за Гренландия, е много различно от другите търговски споразумения, така че бих призовал всички държави да се придържат към своите търговски споразумения", заяви Бесент.

На въпроса дали САЩ все още са съюзник на Европа, Бесент обвини медиите, че заемат "грешна позиция".

"Разбира се, Европа е съюзник, членството на САЩ в НАТО е безспорно, ние сме партньори в опитите да спрем трагичната война между Русия и Украйна, но това не означава, че не можем да имаме разногласия относно бъдещето на Гренландия."

Въпреки че Кон изразява резерви относно някои от действията на президента на САЩ, той казва, че американската администрация има "различни мотиви" за това, което прави. Той смята, че решението на Тръмп да се намеси във Венецуела е "път" към нарушаване на отношенията на страната с Китай, най-големият пазар за нейния петрол, както и с Русия и Куба. Според икономиста, президентът се е фокусирал все повече върху значението на редкоземните минерали, отбелязвайки, че "Гренландия разполага с доста голям запас" от тези ресурси.

Впрочем, тези минерали са от решаващо значение за развитието на изкуствения интелект и квантовите изчисления - също основна тема на разговор в Давос. AI "ще бъде част от всеки бизнес" Развитието на квантовите изчисления и AI се разглежда като критично не само за американската икономика и производителност, но и за стратегическото влияние на САЩ в света.

"IBM е в центъра на случващото се в квантовата наука днес. Имаме най-голямо количество квантови компютри, които се използват днес", подчертава Кон, добавяйки, че неговата компания е въвела много от тези компютри в употреба в цяла Америка във фирми от банковата индустрия до медицината.

"Изкуственият интелект ще бъде гръбнакът на данните, които ще се използват за квантовата технология, за да се решат проблеми, които никога не сме били в състояние да решим. Направлението ни е към това изкуственият интелект да стане част от предприятието на всеки. Изкуственият интелект и квантовата технология ще работят зад кулисите на предприятието, за да направят всяка компания по-ефективна. И ние сме едва в началото на този дълъг път и вероятно ще ни отнеме още три до пет години, за да стигнем до там."

По-рано този месец от американския технологичен гигант Google заявиха пред BBC, че разполагта с най-добре представящия се квантов компютър в света. Надпреварата за разработване на технологията е другата ключова тема за разговор на Световния икономически форум. След тази за Гренландия.