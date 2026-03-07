През 1969 г. 23-годишен младеж без диплома купува къща в лондонското предградие Пинър. Парите идват от две работи - през деня като заварчик, а вечер като крупие в казино. След ремонт той продава имота и с печалбата купува парцел, на който започва първия си строителен проект.

Така започва историята на британския предприемач Майкъл Шанли - човек, чиито компании повече от 5 десетилетия по-късно са построили над 12 000 жилища в Югоизточна Англия и управляват търговски имоти с повече от 1 500 наематели.

Предприемачът без диплома

Шанли израства в Мидълсекс и никога не се отличава в училище. За сметка на това още като дете обича да работи с ръцете си - ремонтира велосипеди, разглобява автомобили и поправя техника. На 13 той вече си представя как би възстановил изоставена къща в района, отчитайки потенциала, който другите пропускат.

Тези ранни години изграждат неговата практична философия: всеки проблем може да бъде преодолян с усилия и креативност.

Източник: Shanly Foundation

На 14 Шанли напуска училище и почти десетилетие работи на различни места, като спестява почти всичко, което изкарва. Работата като заварчик го среща със строителни обекти, а казиното - със света на риска и бързите решения.

Продажбата на първата ремонтирана къща пък му дава достатъчно капитал, за да започне малък строителен бизнес. През 1973 г. вече има офис и инвеститор, а компанията му започва да строи жилища в районите около Лондон.

Кризата, която променя всичко

През 1974 г. британската икономика буквално се разпада - световната петролна криза е покачила инфлацията, лихвите по ипотеките са в небето, а достъпът до кредити за развитие е ограничен. Жилищният бум от края на 60-те е заместен от несигурност, а мнозина се чудят дали имотите все още са безопасна инвестиция.

Източник: Milestone SO

По това време, на строителна площадка в Мейдънхед Шанли се оказва изправен пред труден избор. Първоначалният план е да събори съществуваща сграда и да започне ново строителство, но пазарът се влошава. Вместо това предприемачът превръща сградата в апартаменти под наем, които да носят доходи, докато пазарът се стабилизира.

Този ход се оказва ключов за бъдещето на бизнеса му: строителство на нови имоти и дългосрочно притежание на доходоносни активи.

С течение на годините Sorbon Estates развива стратегия да се насочи към търговските площи в централни райони. Повече от половината наематели са независими бизнеси, а краткосрочните pop-up пространства осигуряват възможност на стартиращи марки да се утвърдят.

Шанли вярва, че "главната улица" е динамична екосистема, която трябва да се поддържа, а не да се експлоатира. Краткосрочните наемни договори и активното ангажиране на наемателите позволяват на бизнесите да се развиват, като същевременно запазват витрините активни и привлекателни за посетители.

През 2012 г. групата разширява дейността си в сегмента на достъпни жилища чрез споделена собственост - модел, при който купувачът придобива част от имота, а останалата част остава във владение на жилищна организация. Така бизнесът му обхваща няколко сегмента - частни жилища, търговски имоти и достъпно жилищно строителство.

Социален ефект и филантропия

Освен развитието на имоти, Майкъл Шанли инвестира активно в обществото чрез Shanly Foundation. Фондацията подкрепя локални общности, образователни инициативи и програми за уязвими групи, като предоставя дългосрочни решения вместо еднократни дарения.

Един от примерите е Beech Lodge School, което предлага алтернативен подход за деца, чиито нужди не се удовлетворяват в стандартните училища.

През годините фондацията е финансирала с над £23 милиона проекти в Югоизточна Англия, демонстрирайки как бизнесът и социалната ангажираност могат да се развиват ръка за ръка.