През месец април в Европейския парламент ще бъде гласуван законодателен пакет, касаещ пряко българската индустрия за етерични масла и в частност производителите на розово масло. Т. нар. Omnibus VI е част от стратегията на Европейската комисия за модернизация и опростяване на законодателството в химическия сектор, който пряко засяга бъдещия статут на етеричните масла, включително българските.

Именно от този законодателен пакет и от последващите европйски регулации до голяма степен зависи бъдещето на индустрията у нас, коментира в студиото на Money.bg Гергана Андреева - изпълнителнен директор на Националната асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика.

"Последствията могат да бъдат пагубни за сектора, защото част от новото европейско законодателство рестриктира използването на натурални ароматични продукти в концентрация над 0,01% в крайни форми или т. нар. козметични или фармацевтични продукти. Ще дам пример с розовото масло. То съдържа в себе си две съставки, част от общо 300, които са категоризирани в този регламент.

И ако ние примеме, че не се вземе предвид експозицията на цялото етерично масло в неговата концентрация в крайния продукт, а вземем само отделното вещество, то тогава то ще бъде рестриктирано за използване в крайни форми. А това означава, че ние имаме една суровина, която ще бъде рестриктирана като концентрация за прилагане", обяснява Гергана Андреева.

Ако това се случи, ще има негативни последствия както за българския бизнес с розово масло, така и за целия сектор с натурални ароматични продукти, алармират от индустрията. Според българските производители, сме свидетели на лобистки интереси от страна на химически компании, произвеждащи синтетика, част от тях намиращи се извън Европа. Ако промените станат факт, освен българската индустрия, ще бъдат ударени силно бизнесите на Франция, Италия и на голяма част от Стария континент.

"Може да бъде ударена цяла една част от Европа, която е доставчик на етерични масла, които са част от формулацията на парфюмната композиция, която от своя страна влиза в парфюмите и в козметичните продукти. А загубите от това ще възлизат на милиарди евро", подчертава Андреева.

Източник: БГНЕС

Ключовите аспекти на "Омнибус-6" около розовото масло:

Стратегическо регулиране: Обсъжданията в Европейския парламент са насочени към това как натуралните продукти ще бъдат третирани в новата регулаторна рамка на ЕС, което е важно за козметичната и парфюмерийната индустрия.

Защита на сектора: Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) участва активно в дискусиите за защита на розовото масло като естествен продукт, а не просто като химична смес.

Класифициране на CMR вещества: Omnibus VI цели да включи нови вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или репротоксични (CMR), в Регламента за козметичните продукти (1223/2009), което пряко засяга съставките в парфюмерията.

Бъдещо приложение: Въпреки опасенията за по-строги изисквания, се очаква розата (Rosa Damascena) да запази ролята си на ключова суровина, изисквайки обаче по-мащабни научни изследвания за доказване на нейната безопасност.

Опаковане и етикетиране: Въвеждат се по-практични правила за етикетиране, които са важни за парфюмерийната индустрия, особено при работа с малки флакони и мостри.

Рискът от фалити в България

Вследствие на новите рестрикции финансовите загуби за българските производители на етерични масла могат да бъдат равносилни на ковид-кризата или да наблюдаваме спад от около 50 процента, изчисляват от Националната асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика.

"За съжаление очакваме и фалити, особено на по-малки производители икомпании. Те вече започнаха - има няколко, които се оттеглят, защото просто не могат да се справят с цялата документация и нови стандарти, свързани с тестове, с лаборатории, с регулации", споделя Гергана Андреева.

В момента представители на индустрията и на европейските власти водят активни преговори в търсене на решение, като в това участват и български производители. И докато всички очакват гласуването на новия законодателен пакет в Европейския парламент през април, розовото масло си остава световен еталон за качество и емблема на страната ни.

Изпълнителният директор на Националната асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика е сигурна, че секторът у нас ще направи всичко по силите си това да остане така.

Цялото интервю гледайте във видеото!