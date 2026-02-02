Висши представители на бизнес общността на Турция призоваха Европейския съюз да преоцени дългогодишните си застояли отношения с Анкара, твърдейки, че по-дълбоката интеграция на страната към Европа се е превърнала в стратегическа необходимост, съобщава Daily Sabah. Според турските предприемачи ЕС е изправен пред нарастващи предизвикателства в областта на сигурността, енергетиката и конкурентоспособността и ще има взаимна полза турската държава да бъде част от него.

Съветът за външни икономически отношения (DEIK) настоява за това в отворено писмо, изпратено до лидерите на ЕС.

Президентът на DEIK Наил Олпак и Мехмет Али Ялчъндаг, координатор-председател на бизнес съветите DEIK Турция-Европа, определят Турция не като периферен партньор, а като неразделна част от икономическото и геополитическото бъдеще на Европа.

Сега е "най-подходящият момент", заявиха Олпак и Ялчъндаг на пресконференция в Истанбул.

"Нашето послание е много ясно: Турция е неразделна част от бъдещето на Европа", каза Олпак.

В писмото Ялчиндаг пише, че бизнес лидерите "ясно демонстрират подкрепата на бизнес света за пълноправното членство на Турция, потенциала за съвместни проекти и конкретните области за сътрудничество".

"Връзките между Турция и Европейския съюз не са само дипломатически заглавия; тези отношения означават и икономическа интеграция, съвместно производство и взаимна взаимозависимост", подчертва той.

Анкара и Брюксел отдавна се радват на транзакционно сътрудничество, особено в областта на миграцията, търговията и сигурността, но политическите бариери на фона на разногласия доведоха до задънена улица, когато става въпрос за процеса на членство на Турция. Страната отдавна изразява разочарование от липсата на напредък по модернизацията на споразумението за митнически съюз.

Споразумението е сключено през 1995 г., преди Европейската комисия официално да предложи преразглеждане на пакта през 2016 г., но Съветът на ЕС никога не ѝ е дал мандат за започване на преговори на фона на много разногласия.

Представителите на турския бизнес отдавна твърдят, че настоящото споразумение е остаряло и вече не отразява реалностите на световната търговия или дълбочината на днешните икономически отношения. Пактът беше първият значителен митнически съюз между ЕС и държава, която не е членка, обхващащ промишлени стоки и преработени селскостопански продукти. Модернизираното споразумение би разширило обхвата му до услугите, селското стопанство като цяло и обществените поръчки.

Призивът на DEIK изглежда отразява нарастващото доверие в турската индустрия, че глобалните промени засилват влиянието на Анкара след години на обтегнати политически отношения с Брюксел.

ЕС е изправен пред натиск да засили отбранителния си капацитет, да осигури алтернативни енергийни доставки и да стабилизира индустриалните вериги за създаване на стойност, особено на фона на войната в Украйна, напрежението с Вашингтон, засилващото се съперничество между САЩ и Китай и ускоряващото се въздействие на изкуствения интелект и зелените технологии върху икономическата конкурентоспособност.

Турция е петият по големина търговски партньор на ЕС, докато блокът остава най-големият експортен пазар за Анкара. Турските компании са дълбоко вградени в европейските вериги за създаване на стойност в различни сектори, включително автомобилостроенето, машиностроенето, текстила и електрониката.