Брюксел стартира антимонополно разследване срещу Google, предава Reuters. Причината - спам политиката на технологичния гигант. До разсбедването се стигна след серия от оплаквания от издатели, които твърдят, че с действията си компанията е навредила на приходите им. Така американският технологичен гигант е подложен на риск от поредна голяма глоба.

През март миналата година Google започна да се бори с компании, манипулиращи алгоритъма му на търсене, за да повишат рейтинга на други сайтове. Политиката за злоупотребата с репутацията на сайтове е насочена към практиката да се публикуват страници на трети страни в сайт в опит да се злоупотреби със системата за рейтинг в търсачките, като се използват сигналите за рейтинга на хостващия сайт, често наричани паразитно SEO.

Европейската комисия обяви, че нейният мониторинг показва, че Google понижава рейтинга на уебсайтовете и съдържанието на новинарските емисии на други издатели при резултатите от търсенето, когато тези уебсайтове включват съдържание от търговски партньори. Според изпълнителния орган на ЕС политиката на "Гугъл" влияе пряко върху легитимното право на издателите да трупат приходи от уебсайтовете и съдържанието им.

"Загрижени сме, че политиките на Google не позволяват издателите на новини да бъдат третирани по справедлив, разумен и недискриминационен начин в резултатите от търсенето", коментира в изявление заместник-председателят на ЕК за чистия, справедлив и конкурентен преход Тереса ​​Рибера.

Компанията се противопоставя на органа за защита на конкуренцията на ЕС, заявявайки, че ходът на ЕС рискува да влоши качеството на резултатите от търсенето.

Според Панду Наяк, главен изследовател в Google Search, разследването е безпочвено, като германски съд вече е отхвърлил подобно искане

"Политиката на Google за борба със спама помага за прилагането на равни условия с цел предотвратяването на използването на подвеждащи тактики от уебсайтове."

Разследването на ЕС е в рамките на Eвропейския акт за цифровите пазари (Digital Markets Act - DMA), който се стреми да ограничи влиянието на големите технологични компании. Съгласно разпоредбите нарушенията могат да струват на компаниите до 10 на сто от годишните им продажби в световен мащаб.