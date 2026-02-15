В средата на 80-те години IBM, "двигателят, който изгради капитализма", е най-ценната компания в Америка, една от най-печелившите и топ работодател, с невъобразимите 400 000 служители.
Днес технологичният гигант Nvidia струва значително повече, и е несравнимо по-печеливша, но не разполага с дори 1/10 от персонала, а с около 36 000 души. Според анализ на WSJ, това сравнение показва същността на съвременната икономика: възвръщаемостта все повече се насочва към капитала и по-малко към труда.
Голямата промяна: от заплати към печалби
Тенденцията не е нова, но последните години тя ставаа все по-видима. От началото на 80-те години делът на труда в общия доход на икономиката спада, докато делът на корпоративните печалби се засилва. С други думи, от всяко произведено евро по-малко отива за заплати, а повече за печалби, дивиденти и оценки.
Това обяснява защо икономиката може да "се справя добре" на хартия - с фондови пазари на исторически върхове и рекордни печалби, докато домакинствата остават предпазливи и често песимистични.
Растежът е налице, но вече не е толкова добре разпределен.
Източник: GettyImages
Защо капиталът печели все повече
През 80-те и 90-те години отслабването на синдикатите и глобализацията водят до намаляване на преговорната сила на работниците. В същото време самата природа на капитала претърпява промяна.
Компаниите инвестират по-малко във фабрики и тежка инфраструктура и повече в софтуер, данни, алгоритми и интелектуална собственост - активи, които се мащабират лесно и не изискват голям брой служители.
Автоматизацията неумолимо замества ръчния труд с машини и роботи, увеличавайки производителността и намалявайки цените за потребителите.
За работниците това означава загуба на стабилни, добре платени позиции.
Европейските компании, които съкращават работни места заради забавящата се икономика и митата
От производители в автомобилната индустрия до фирми за полупроводници и пивоварна
Пандемията: временно облекчение
По време на пандемията недостигът на работна ръка поставя закратко служителите в позицията на силата за договаряне, а заплатите временно търпят повишаване. Но последвалата инфлация погълна голяма част от тези увеличения. Печалбите, след кратък спад, достигнаха нови рекордни върхове.
Технологиите, и особено големите технологични компании, се превърнаха в истински доминатори. Модерните бизнес модели се базират на мрежи, алгоритми и платформи. И логично - те не се нуждаят от армии служители, а от капитал, данни и мащаб.
В днешните компании-шампиони границата между капитал и труд е силно размита. Водещите инженери и дизайнери получават заплащане с акции, превръщайки труда си в капитал. Но това важи за един твърде ограничен елит.
За масите картината е различна: стагнация, несигурност и по-голяма конкуренция от технологиите.
Какво следва?
Въпросът не е дали тенденцията ще продължи, а как ще бъде управлявана. Завръщане към икономика, в която трудът получава основната част от печалбата, изглежда почти невъзможно.
Предизвикателството е дали обществата ще намерят начини да споделят ползите от производителността по-справедливо - или разликата между капитал и труд ще се превърне в разлом, трудно преодолим в ерата на изкуствения интелект.
Tongна 15.02.2026 в 12:47:10 #1
Печалбите идват от потребление. Няма как да има потребление, ако няма приходи за потребителите - а огромната маса потребители са именно онези на заплата. Така че тази система ще произведе една образно казано черна дупка, в която ще бъдат погълната всички. А алчните ненаситници като този на снимката - както трупат стотици милиарди - така и ще ги загубят. Защото никоя крайност не е устойчива.