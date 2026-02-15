В средата на 80-те години IBM, "двигателят, който изгради капитализма", е най-ценната компания в Америка, една от най-печелившите и топ работодател, с невъобразимите 400 000 служители.

Днес технологичният гигант Nvidia струва значително повече, и е несравнимо по-печеливша, но не разполага с дори 1/10 от персонала, а с около 36 000 души. Според анализ на WSJ, това сравнение показва същността на съвременната икономика: възвръщаемостта все повече се насочва към капитала и по-малко към труда.

Голямата промяна: от заплати към печалби

Тенденцията не е нова, но последните години тя ставаа все по-видима. От началото на 80-те години делът на труда в общия доход на икономиката спада, докато делът на корпоративните печалби се засилва. С други думи, от всяко произведено евро по-малко отива за заплати, а повече за печалби, дивиденти и оценки.

Това обяснява защо икономиката може да "се справя добре" на хартия - с фондови пазари на исторически върхове и рекордни печалби, докато домакинствата остават предпазливи и често песимистични.

Растежът е налице, но вече не е толкова добре разпределен.

Източник: GettyImages

Защо капиталът печели все повече

През 80-те и 90-те години отслабването на синдикатите и глобализацията водят до намаляване на преговорната сила на работниците. В същото време самата природа на капитала претърпява промяна.

Компаниите инвестират по-малко във фабрики и тежка инфраструктура и повече в софтуер, данни, алгоритми и интелектуална собственост - активи, които се мащабират лесно и не изискват голям брой служители.

Автоматизацията неумолимо замества ръчния труд с машини и роботи, увеличавайки производителността и намалявайки цените за потребителите.

За работниците това означава загуба на стабилни, добре платени позиции.

Пандемията: временно облекчение

По време на пандемията недостигът на работна ръка поставя закратко служителите в позицията на силата за договаряне, а заплатите временно търпят повишаване. Но последвалата инфлация погълна голяма част от тези увеличения. Печалбите, след кратък спад, достигнаха нови рекордни върхове.

Технологиите, и особено големите технологични компании, се превърнаха в истински доминатори. Модерните бизнес модели се базират на мрежи, алгоритми и платформи. И логично - те не се нуждаят от армии служители, а от капитал, данни и мащаб.

В днешните компании-шампиони границата между капитал и труд е силно размита. Водещите инженери и дизайнери получават заплащане с акции, превръщайки труда си в капитал. Но това важи за един твърде ограничен елит.

За масите картината е различна: стагнация, несигурност и по-голяма конкуренция от технологиите.

Какво следва?

Въпросът не е дали тенденцията ще продължи, а как ще бъде управлявана. Завръщане към икономика, в която трудът получава основната част от печалбата, изглежда почти невъзможно.

Предизвикателството е дали обществата ще намерят начини да споделят ползите от производителността по-справедливо - или разликата между капитал и труд ще се превърне в разлом, трудно преодолим в ерата на изкуствения интелект.