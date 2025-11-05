Технологичният гигант IBM обяви, че ще съкрати хиляди работни места до края на годината, тъй като ускорява стратегическата си промяна към софтуерни услуги и услуги в областта на изкуствения интелект, които са с по-висок потенциал за растеж, съобщават световните агенции.

Съкращенията ще засегнат "нисък едноцифрен процент" от глобалната работна сила на IBM, която наброява приблизително 270 000 служители, според говорител на компанията, цитиран от Bloomberg News. "Ние редовно преразглеждаме работната си сила през тази призма и понякога я пебалансираме", каза говорителят.

Макар че някои служители в САЩ ще бъдат засегнати, като цяло заетостта в страната се очаква да остане приблизително стабилна в сравнение с миналата година.

Не е ясно каква ще е ситуацията в други държави. В България за IBM работят около 1800 души.

Акциите падат въпреки силните резултати

Акциите на IBM, които се покачиха с повече от 35% през тази година благодарение на ентусиазма на инвеститорите към инициативите на компанията в областта на изкуствения интелект и софтуера, спаднаха с почти 2% след обявяването на съкращенията.

Спадът настъпи въпреки че компанията надмина очакванията за печалбата за третото тримесечие през октомври, като приходите нараснаха с 9% до 16,3 милиарда долара.

Инвеститорите имат колебания дали IBM има на разположение талантите и технологиите, за да се възползва от бурния ръст на търсенето на облачни услуги, предизвикан от внедряването на изкуствен интелект.

Стратегическа трансформация

Под ръководството на главния изпълнителен директор Арвинд Кришна IBM се концентрира върху софтуера и изкуствения интелект като двигатели на растежа, което се подчертава от големи придобивания, включително Red Hat и неотдавнашната покупка на HashiCorp за 6,4 милиарда долара през февруари.

Портфолиото на компанията в областта на изкуствения интелект достигна 9,5 милиарда долара, като Кришна позиционира IBM като играч, фокусиран върху предприятията в революцията на изкуствения интелект.