Холандският технологичен гигант ASML отчете рекордни поръчки за оборудване за производство на чипове през четвъртото тримесечие на 2025 г., което засили надеждите за устойчивостта на бума в изкуствения интелект и разсея опасенията от инвестиционен балон, съобщават световните агенции.

В същото време обаче е в ход и мащабна оптимизация на персонала със стотици засегнати.

ASML притежава фактически монопол върху производството на машини, използвани от TSMC, Samsung Electronics и Intel за създаване на най-модерните чипове за изкуствен интелект. Компанията продава само около 50 EUV машини годишно, като всяка струва около 250 милиона евро.

Компанията съобщи в сряда, че е регистрирала поръчки на стойност 13,2 милиарда евро (15,8 милиарда долара), над половината от които са за най-модерните машини за EUV литография.

Нетните продажби достигнаха 9,7 милиарда евро през периода октомври-декември, което доведе общите продажби за 2025 г. до 32,7 милиарда евро. Нетната печалба за годината се повиши на 9,6 милиарда евро в сравнение с 7,6 милиарда евро през 2024 г.

Компанията прогнозира нетни продажби между 34 и 39 милиарда евро за 2026 г., като средната точка надхвърля очакванията на анализаторите от 35,1 милиарда евро.

Изпълнителният директор на ASML Кристоф Фуке заяви, че клиентите на компанията са изразили "значително по-позитивна оценка" на пазарната ситуация в средносрочен план, базирана на очаквания за силно търсене, свързано с изкуствения интелект. "Това се отразява в значителното увеличение на техните средносрочни планове за капацитет и в рекордния ни обем поръчки", каза Фуке.

Акциите на ASML скочиха с почти 6% в сряда, след като компанията обяви и план за обратно изкупуване на акции на стойност 12 милиарда евро, който ще бъде изпълнен до 31 декември 2028 г.

Глобалните разходи, свързани с изкуствения интелект, се очаква да достигнат 2,53 трилиона долара през 2026 г. и 3,33 трилиона долара през 2027 г., според прогнози на технологичната компания Gartner.

Време е за "метла"

Въпреки силните резултати, Фуке обяви, че компанията ще съкрати около 1700 работни места, като повечето от тях ще бъдат на ръководно ниво. Съкращенията, които засягат около 4% от 44-хилядния глобален персонал на ASML, ще се осъществят предимно в Холандия и отчасти в САЩ.

Причината е загриженост, че работните процеси са станали "по-малко гъвкави".

"Инженерите в частност са изразили желанието си да съсредоточат времето си върху инженерството, без да бъдат възпрепятствани от бавни процеси, и да възстановят динамичната култура, която ни е направила толкова успешни", обясни Фуке.

Финансовият директор Роджър Дасен допълни, че компанията е получила обратна връзка за наличието на "сложна организация", която води до прекомерно време за координиране на процеси.