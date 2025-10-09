Тайванската компания TSMC, която е най-големият производител на чипове по поръчка в света, за третото тримесечие на 2025 г., отчете приходи от 989,92 млрд. тайвански долара (32,48 млрд. щатски долара) показват публикувани днес данни. Този показател представлява впечатляващ ръст от 30 на сто спрямо същия период на миналата година.

Високата стойност на приходите на гиганта при производство на чипове е постигната на фона на нарастващото търсене на приложения, свързани с изкуствения интелект.

Постижението надмина дори високите предварителни очаквания на анализаторите. Според консенсусната прогноза на LSEG SmartEstimate, базирана на оценки на 22 анализатори, се очакваха приходи от 973,26 млрд. тайвански долара.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), през второто тримесечие (април-юни) увеличи нетната си печалба с 60,7% в сравнение със същия период на миналата година, до 398,27 милиарда нови тайвански долара (13,5 милиарда долара), се казваше във финансовия доклад на компанията от юли. Това беше рекордна нетна тримесечна печалба в историята на компанията, считано към средата на тази година.

TSMC е водещ доставчик на чипове за технологични гиганти като Apple и Nvidia, а нарастващото търсене на високопроизводителни процесори, необходими за обучение и работа на модели с изкуствен интелект, продължава да е основен "двигател" на приходите на компанията.