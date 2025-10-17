Компанията Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, водещият в света производител на чипове, увеличи нетната си печалба през третото тримесечие с 39,1% на годишна база до 452,3 милиарда нови тайвански долара (14,8 милиарда долара), според финансовия отчет на компанията.

Това е нов рекорд, като при това двуцифрен ръст на печалбата е регистриран за шесто поредно тримесечие, пишат американски медии. Средната прогноза на анализаторите за печалба на компанията беше 417,7 милиона долара, по данни на LSEG SmartEstimate.

А през миналата седмица от TSMC съобщиха, че приходите за периода юли-септември са се увеличили с 30,3%, до 989,92 милиарда долара.

Компанията също така обяви сега, че планира през 2025 г. да изразходи най-малко 40 милиарда долара за разширяване и подобряване на производствените си съоръжения, докато предишната прогноза беше за поне 38 милиарда долара в това направление.

Сега TSMC прогнозира ръст на приходите за текущата година от около 35%, докато предишните очаквания бяха за увеличения с 30%.

Пазарната капитализация на компанията TSMC от началото на тази година досега е скочила с повече от 38% (до 38 трилиона долара), докато борсовият индекс Taiex е добавил 20%.