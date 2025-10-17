Неуспешният опит на BBVA да придобие Banco Sabadell приключи с едва 25,33% приети акции - далеч под необходимите 50%, сочат данните на испанската Комисия по ценните книжа (CNMV). Според регламента всички вече извършени обменни операции се анулират, а разходите по тях остават за сметка на BBVA. Новината бе оповестена в четвъртък след затварянето на борсата в Мадрид, докато в Ню Йорк акциите на банката поскъпнаха с над 7%.

Поглед напред

В минутите след обявяването на резултатите председателят на BBVA Карлос Торес Вила заяви, че банката ще ускори политиката си за възнаграждение на акционерите. Той прогнозира печалба от около 48 млрд. евро за следващите четири години, като 36 млрд. от тях ще бъдат насочени към дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Първата стъпка е на 31 октомври - стартиране на обратно изкупуване на акции за близо 1 млрд. евро. Седмица по-късно, на 7 ноември, BBVA ще изплати рекорден междинен дивидент от 32 евроцента на акция, общо 1,8 млрд. евро - ход, обявен още през септември в опит да привлече инвеститори от Sabadell. След това се планира нова програма за обратно изкупуване, след одобрение от ЕЦБ.

"Днес BBVA гледа напред с увереност и ентусиазъм", каза Торес, благодари на своите акционери и на екипа, както и на инвеститорите от Sabadell "за тяхната роля в един продължителен процес".

"BBVA сбърка от самото начало"

Докато ръководството на Sabadell запази мълчание, Асоциацията на миноритарните акционери приветства неуспеха на офертата. Нейният председател Жорди Касас заяви, че това е "добра новина за испанската икономика" и резултат от факта, че "BBVA сбърка в оценката и не разбра кои са инвеститорите зад Sabadell".

"Много от тях са хора, които държат спестяванията си в акции на банката от години, а институционалните инвеститори знаят, че проектът е стабилен и печеливш", посочи той. По думите му BBVA страда от "прекалена зависимост от Мексико и Турция", което натоварва баланса ѝ.

Каталунските власти и синдикати празнуват

Новината бе посрещната с аплодисменти от каталунския президент Салвадор Иля, който заяви, че резултатът "гарантира банков модел, съобразен с реалностите и нуждите на Каталуния". Вицепремиерката Йоланда Диас също приветства развръзката, определяйки неуспешната оферта като "лоша операция с негативен ефект върху заетостта, конкуренцията и малкия бизнес".

Подобни реакции дойдоха и от представители на партията Junts, както и от двете основни работодателски организации в региона - Foment del Treball и Pimec, които изразиха удовлетворение, че Sabadell запазва независимостта си.

След неуспешната сделка от RTVE направиха обзор на петгодишната сага:

Началото: несъстоялата се сделка от 2020 г.

През ноември 2020 г., в разгара на пандемията, BBVA и Sabadell потвърдиха пред регулаторите, че водят предварителни преговори за обединение. Те се случиха малко след поглъщането на Bankia от CaixaBank, което ускори тенденцията към концентрация в испанския банков сектор. Само дни по-късно разговорите се прекъснаха заради спор относно съотношението на акциите - тема, която продължи да бъде препъникамък и през следващите години.

Втора атака: оферта през 2024 г.

Четири години по-късно BBVA се върна на сцената, първоначално с приятелски тон. През май 2024 г. банката предложи на акционерите на Sabadell по една своя акция за всеки 4,83 от техните - оценявайки това като 30% премия. Управата на Sabadell, начело с Жозеп Олиу, обаче отхвърли предложението като занижено. В отговор BBVA премина към враждебна оферта, отправена директно към акционерите, без одобрението на ръководството.

Ходът предизвика бурни реакции - от волатилност на борсата до критики от правителството. Министърът на икономиката Карлос Куерпо предупреди, че подобна сделка може да навреди на конкуренцията и заетостта, а министърът на труда (и вицепремиерка) Йоланда Диас я нарече "неприемлива".

Одобрения, промени и политически спорове (2024-2025 г.)

През лятото на 2024 г. BBVA потърси одобрение от надзорните органи. Европейската централна банка и британският регулатор дадоха зелена светлина, но Комисията за конкуренцията (CNMC) започна продължително разследване. Междувременно BBVA актуализира офертата си през октомври 2024 г., добавяйки и паричен компонент, а през януари 2025 г. смекчи изискванията за успех на предложението.

След петмесечно проучване CNMC одобри сделката през април 2025 г., но постави редица условия. Правителството обяви допълнителна обществена консултация, на фона на остри реакции от синдикати и бизнес организации, които предупредиха, че евентуално сливане би застрашило над 10 хил. работни места и баланса между регионите.

В края на юни 2025 г. кабинетът официално разреши офертата, но задължи двете банки да запазят отделни юридически структури за поне три години. BBVA прие условията и реши да продължи.

Последни ходове и финалът през октомври 2025 г.

През лятото Sabadell продаде британската си дъщерна компания TSB на Santander UK за 3 млрд. евро, повишавайки стойността си и правейки офертата на BBVA още по-малко привлекателна. След серия от нови промени и подобрения в офертата, CNMV одобри окончателния ѝ вариант през септември. Въпреки това, съветът на Sabadell за пореден път я отхвърли.

Когато на 16 октомври 2025 г. регулаторът обяви резултата, стана ясно, че едва една четвърт от акционерите са приели предложението на BBVA. Сделката се счита за неуспешна и всички извършени обменни операции бяха анулирани. Според закона разходите по процедурата се поемат изцяло от BBVA.

Интересно е, че след публикуването на новината акциите на BBVA в Ню Йорк поскъпнаха с над 7% - реакция, която анализаторите обясниха с облекчението на инвеститорите от края на скъпоструващата сага.