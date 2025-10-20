Международната агенция за кредитен рейтинг S&P Global Ratings понижи дългосрочните национални кредитни рейтинги на Франция в чуждестранна и в национална валута от "AA-" на "A+". Франция е с втората по големина икономика в ЕС, след Германия.

Рейтингите са със "стабилна" перспектива, се казва в съобщението на S&P. Това на практика означава, че при следващото преразглеждане на рейтингите на Франция, по всяка вероятност те ще бъдат запазени на същото ниво.

Освен това, краткосрочните кредитни рейтинги на страната са понижени до ниво "A-1", от "A-1+".

"Макар че, както смятаме, целта за (понижение на) дефицита на консолидирания държавен бюджет за 2025 г. от 5,4% от БВП ще бъде постигната, вярваме, че при липса на значителни допълнителни мерки за свиване на дефицита, фискалната консолидация ще бъде по-бавна от очакваното през прогнозния ни хоризонт", се казва в изявлението на агенцията за кредитен рейтинг.

Преразглеждането на кредитните рейтинги на Франция по график беше планирано за края на ноември, но те бяха ревизирани извънредно, поради вота на недоверие към правителството на страната, което "затруднява напредъка по процеса за консолидацията на държавните финанси на Франция", отбелязва S&P.

А "стабилната" перспектива отразява баланса между растящия държавен дълг и слабия политически консенсус, от една страна, и възможностите на страната да емитира нов дълг, от друга.

Анализаторите от S&P прогнозират ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Франция през 2025 г. от 0,7%, и около 1% - за 2026 година.

Ще припомним, че само преди около месец международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings понижи дългосрочния рейтинг на Франция в чуждестранна валута (IDR) на "A+" със "стабилна" перспектива.

По-конкретно, от Fitch Ratings заявиха тогава, че: "Понижаването на рейтинга е обусловено основно от високо и нарастващо съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.