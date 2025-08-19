Агенцията за кредитен рейтинг S&P Global Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на САЩ на високото ниво "AA+". Международната агенция посочи, че приходите от митата, които президентът Доналд Тръмп наложи върху вноса на стоки, ще компенсират фискалното бреме, произтичащо от законопроекта за данъците и държавните разходи, съобщи Reuters.

През юли Тръмп подписа мащабния законодателен пакет от данъчни облекчения и съкращения на разходите, който държавният глава нарече "голям и красив законопроект".

"Според нас фискалният профил остава ключовата слабост за суверенните рейтинги на САЩ", обясниха от базираната в Ню Йорк агенция за кедитен рейтинг.

Според финансовите експерти, "към този момент изглежда, че значителните приходи от мита имат потенциал да компенсират аспектите, водещи до увеличаване на бюджетния дефицит, заради неотдавнашните решения по бюджетното законодателство".

Перспективата за кредитния рейтинг на САЩ остава "стабилна", добавят от S&P Global Ratings, което означава на практика, че при следващото преразглеждане на рейтинга, показателят ще остане на същото високо ниво.

Миналата седмица данни на американското финансово министерство показаха, че бюджетният дефицит на САЩ е нараснал през юли до 291 милиарда долара въпреки скока на приходите от мита.