Агенцията за кредитен рейтинг KBRA (Kroll Bond Rating Agency), която е една от основните в света, преди дни понижи дългосрочния рейтинг на Франция до "AA-" посочвайки като причина продължаващите високи бюджетни дефицити и влошаващата се траектория на държавния дълг.

Агенцията ревизира същевременно перспективата от "негативна" на "стабилна", което означава на практика, че при следващото разглеждане на кредитния рейтинг на страната, е много вероятно той да се запази на същото ниво. "Въпреки изключителния достъп на Франция до ликвидност, фрагментираната политическа среда оказва натиск върху финансовите показатели, като пречи да се случи значима фискална консолидация и поддържа високи бюджетни дефицити", коментира Кен Иган, старши директор по държавни облигации в KBRA, съобщава Euronews.

Икономическият растеж на Франция остава скромен

Икономическият растеж на страната се забавя, дългът нараства, а "прозорецът" за фискална консолидация - т.е. намаляване на бюджетния дефицит - се стеснява преди президентските избори през 2027 г.

Макар рисковете от рецесия да остават ограничени, възможностите за коригиране на публичните финанси, без да се наруши икономическата активност, са все по-ограничени.

Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) се забави до 1,1% през 2024 г. и се очаква да бъде около 0,8% през 2025 г., по данните на KBRA. Производството е затруднено от слабото вътрешно търсене, потиснатите инвестиции и продължаващата несигурност, свързана с геополитиката и фрагментацията на търговията.

Потреблението на домакинствата във Франция остава умерено въпреки спада на инфлацията и подобряването на реалните заплати, тъй като нивата на спестяване остават високи.

Инвестициите също са ограничени от забавените ефекти от по-високите лихви, особено в строителството и други сектори, чувствителни към нивото на лихвените проценти. Очаква се програмите "Механизъм за възстановяване и устойчивост" (RRF) и "Франция 2030" да осигурят подкрепа за тях, но общото въздействие може да бъде ограничено без по-широки реформи.

Като положително агенцията отчита, че инфлацията във Франция е спаднала рязко, което донякъде облекчава домакинствата след продължителен период на ценови натиск.

Хармонизираната инфлация е спаднала до 0,9% на годишна база в края на 2025 г., което е значително под целта на Европейската централна банка и по-ниско от средната стойност за еврозоната. Това бързо понижение на инфлацията отразява комбинация от регулирани корекции на цените на енергоносителите и ограничена динамика на заплатите.

Източник: iStock

Публичните финанси остават основната уязвимост на Франция

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира, че съотношението на дълга към БВП на Франция ще се повиши от около 116% през 2025 г. до почти 130% през 2030 г., което се различава от пътя на консолидация, наблюдаван в голяма част от страните в еврозоната. Уточняваме, че изискването за страните от ЕС е, дългът да не надвишава 60% от БВП на всяка държава.

Повишаващите се лихвени плащания утежняват фискалната тежест. Френското министерство на финансите очаква разходите за обслужване на дълга да скочат до 59,3 млрд. евро през 2026 г., спрямо 36,2 млрд. евро през 2020 г.

Франция продължава да има първичен бюджетен дефицит, който се прогнозира да бъде средно 3,4% между 2026 и 2030 г., което подкопава способността ѝ да стабилизира траекторията на дълга. Според изискването на ЕС, бюджетният дефицит на страните не трябва да надвишава 3%.

"Повишаващите се разходи за финансиране и нарастващият натиск върху разходите означават, че за значителна консолидация ще са необходими продължителни усилия в продължение на няколко години", предупреждава KBRA в доклада си.

В същото време се очаква структурният натиск върху разходите, особено в областта на пенсиите и отбраната, да продължи.

Достъпът до финансовите пазари компенсира краткосрочните рискове

Въпреки тези слабости, KBRA подчертава, че Франция запазва изключителна гъвкавост при финансирането. Френските държавни облигации се ползват с висока ликвидност, диверсифицирана инвеститорска база и основния статут на страната в еврозоната.

Тези фактори продължават да подкрепят безпроблемния достъп до финансовите пазари, дори в условията на повишена политическа несигурност. За KBRA този баланс между безпроблемен достъп до финансиране и слаби фискални фундаменти, определят фискалните перспективи на Франция за 2026 г.

Макар ликвидността да намалява краткосрочните рискове, агенцията предупреждава, че без устойчива фискална консолидация и по-голяма политическа стабилност, дълговото бреме на Франция вероятно ще продължи да нараства.