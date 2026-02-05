Проблемът с недостига на кадри е един от най-големите за българския бизнес. Някои виждат решението във внос на работна ръка от чужбина, други с подобряване на условията на работа и покачване на заплатите, но всички са единодушни, че кризата се задълбочава.

Липсата на достатъчен брой работници в България води до отказ на поръчки и невъзможност на изпълнението им. Темпото и необходимостта от кадри много по-високо от роботизацията и автоматизацията в производството, коментира Ивайло Славов, член на УС на Германо-българската индустриално-търговска камара, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Източник: iStock

"В момента в България работят над 120,000 души от трети страни, но недостигът на работна ръка е около половин милион, а основният вариант е внос, което е сериозно предизвикателство пред държавата. Основната тема е как можем да интегрираме тези хора. В развитите страни делът на чужденците стига до 25, 30 и дори 40%. В България е под 5% и дори под 3%", подчертава Славов.

През последните години беше постигнат съществен напредък, което доведе до този ръст от 10 000 до 120 000. За да се насърчи темпото обаче, трябва да се разгледат всички законови разпоредби, които могат да бъдат оптимизирани. За сравнение, в Полша времето за получаване на разрешение на работа е около месец и половина, докато в България е около четири месеца и половина.

Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова са основните държави, от които България привлича работници

Нереализиран потенциал има във Виетнам, тъй като хората познават България, а някои и са работили тук. В България много често се случва да има непредвидимост при поставяне на ограничения, данъци и такси, което обикновено идва в края на годината, когато всички компании вече са направили бюджетите си. Това е, което смущава бизнеса. Друга голяма тема е прозрачността и върховенството на закона.

"Това търпи сериозна критика от всички големи германски инвеститори. Критиката е справедлива, тъй като много често липсва желание за сериозни реформи", коментира Ивайло Славов.

Според експерта страната ни има спешна нужда от адекватна програма до 2030-а или 2035-а година, която да посочи сферите, в които България ще се развива. Само така цялата политика може да работи съвместно с бизнеса за реализирането на тази цел.